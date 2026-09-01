Obszöner Pasta-Vergleich schockt „Das perfekte Dinner“-Gastgeberin„Hast du das wirklich gesagt?!“

„Ich hab leider das Problem, dass ich immer alles fallen lasse“, gesteht Franzi (25) gleich zu Beginn ihr größtes „Handicap“, das sich schon am ersten Abend der „Dinner“-Woche beim verschütteten Aperitif zeigte. Damit die Polizistin gut durch die Vorbereitungen kommt, hilft ihr Freund Jonas (26). Das Motto „Pretty in Pink“ erklärt Franzi so: „Weil ich die Farbe einfach sehr, sehr gerne mag“ - was man auch an der Einrichtung ihrer Dortmunder Wohnung erkennen kann. Folgende drei Gänge sind geplant:

Vorspeise: Pinker Lachs mit Kartoffel auf einem Salatbett Hauptspeise: Pinke Tortellini - Garnele / Gemüse Nachspeise: Alles Quark mit Pink - Schokolade / Erdbeere und Honig

Überall Rauch: Schnell trägt Franzi den qualmenden Topf nach draußen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Für besonders feine Reibeplätzchen jagt Franzi die Kartoffeln durch die Saftpresse: „Das ist ein Trick von meiner Oma.“ Beim Anbraten der Garnelen breitet sich plötzlich Rauch in der Küche aus. Gut, dass Jonas vorsorglich den Feuermelder entfernt hat. „Ich weiß nicht, was hier passiert“, trägt Franzi den Topf schnell zum offenen Fenster. „Das ist auch vorher noch nie passiert“, schaut sie ungläubig auf die angebrannten Garnelen. Immerhin lässt sich ein Teil davon retten.

Unappetitliche Assoziation

Am Tisch reibt Franzi weiße Schokolade übers Dessert. Das gefällt den Gästen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„An was erinnern die dich?“, fragt Franzi Jonas, nachdem sie die ersten Tortellini aus dem pinken Pastateig geformt hat. Der sagt es ganz unverblümt: „An ein Ar...loch.“ Franzi schaut ihn entsetzt an: „Hast du das wirklich gesagt?! An eine Rosette?!“

Katrin und Tim sind größtenteils mit dem Dinner zufrieden. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Dann kommen die Gäste. Wie am Vorabend abgesprochen wird nicht angestoßen, trotzdem ein Aperitif getrunken. Gabriel (56) hat eine Idee: „Ich dachte ja eigentlich, dass wir unsere ganze Gruppe benennen mit 'Die, die nicht anstoßen'.“

Derweil richtet Franzi den in Rote Bete gebeizten Lachs mit Rösti an. Gabriel ist vom Lachs begeistert: „Kann man nicht besser machen.“ Katrin (37) schmeckt er ebenfalls: „Der war superzart.“ Am Rösti bemängelt sie jedoch: „Mir hat er einen Tick zu sehr nach Zwiebel geschmeckt.“

Warnung kommt zu spät

Zu den pinken Tortellini mit Garnelen-Füllung fällt Gabriel sofort auf: „Die Tortellini waren nicht pink.“ Aber egal, zumindest wecken sie keine Assoziationen wie bei Jonas. Außer einem zu festen Teig kommt wenig Kritik.

Das Quark-Soufflé soll heute nicht so wie beim Probekochen zusammenfallen. Dazu gibt es Erdbeer-Sorbet. „Es ist wieder wie im Restaurant“, gefällt Katrin die Dessert-Präsentation. Maike (56) findet toll, dass Franzi am Tisch noch weiße Schokolade über die Süßspeise reibt: „Das war schon sehr, sehr schön.“ Beim ersten Löffel bleibt allen jedoch kurz die Luft weg. „Ach ja, das Soufflé ist heiß“, warnt Franzi zu spät. Nach dem ersten Hitzemoment stellt Katrin jedoch fest: „Es hatte bisschen was von Rührei.“

Gabriel zollt Franzi aufgrund ihres jungen Alters Respekt für die Leistung: „Chapeau!“ Mit 34 Punkten übernimmt sie sogar klar die vorläufige Führung und darf sich ab jetzt entspannt zurücklehnen. (tsch)