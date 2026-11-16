„Oh, die Haare!“Ehrlich Brother verbrennt sich bei Feuer-Trick bei „Grill den Henssler“

Gemeinsam mit „Tatort“-Kommissarin Jasna Fritzi Bauer und Comedian Chris Tall (links), wollten die Ehrlich Brthers unter Ableitung von Koch-Coach Johann Lafer Gastgeber Steffen Henssler abkochen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Die Ehrlich Brothers haben schon auf vielen Bühnen der Welt feurige Zaubertricks gezeigt und die Massen erstaunt. Bei „Grill den Henssler“ (VOX) ging das diesmal beinahe ins Auge - vielmehr in die Frisur von Chris Ehrlich (44). Denn der setzte bei einer kleinen magischen Einlage beinahe sein Haupthaar in Brand.

Nach Impro-Gang und erster Küchen-Competition führten die Promis 25:19. Aber Jasna Fritzi Bauer verlor die Vorspeise 10:19. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Laura Wontorra merkte als Erste, dass da was nicht stimmt. Beinahe noch vor Chris Ehrlich. Aber der war auch einfach zu sehr verblüfft. Er wollte, während Show-Gastgeber Steffen Henssler sich am Hauptgang abmühte, kurz für Ablenkung und Staunen sorgen.

Die Ehrlich Brothers forderten im Hauptgang zu „Hecht-, Gemüse- und Kartoffel-Pakora“ heraus und stellten Henssler vor eine gewaltige Aufgabe: „Ich hab keine Ahnung.“ (Bild: RTL) Copyright: RTL

Der Magier flambierte Öl in einer Pfanne und warf ein einziges Maiskorn hinein. Dann ging's blitzschnell: Am Pfannenboden gab es ein kleines, knisterndes Silvesterfeuerwerk - und ein Funken verflog sich Richtung Chris Ehrlich. „Oh, die Haare!“, keuchte Wontorra. Dann war Chris Ehrlich in Close-up-Modus und guckte verdutzt in die Kamera: „Sind meine Haare noch da?“ Henssler sehr trocken: „Sie sind ein My kürzer.“

Das gab es schon lange nicht mehr: 55:55 hieß es nach drei Kochgängen und zwei Küchen-Competitions. Selten war es zuletzt so knapp. Steffen Henssler war zu Recht angespannt. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Es riecht so nach verbranntem Haar“, trog Chris Ehrlich die Wahrnehmung nicht. Denn tatsächlich hatte er sich ein paar Haarspitzen weggefackelt. Eine andere Befürchtung traf zum Glück nicht zu: „Ich glaub, meine Augenbraue ist weggebrannt.“ Immerhin: Der eigentlich Trick, aus einem einzigen maiskorn eine prallvolle Pfanne mit Popcorn zu machen, funktionierte.

Jasna Fritzi Bauer trödelt und vergeigt die Vorspeise

„Es ist was, was es hier nicht nie gab“, kündigte Chris Tall sein Dessert an. „Biskuit mit Blaubeeren und weißer Schokolade.“ Besonderer Clou: Die Speise sollte wie ein Golfplatz aussehen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Der wahrlich „heiße Trick“ war einer der Höhepunkte beim Auftakt der neuen Staffel von „Grill den Henssler“. Neben Chris und seinem Zauberer-Bruder Andreas traten „Tatort“-Kommissarin Jasna Fritzi Bauer und Comedian Chris Tall unter der Anleitung von Koch-Coach Johann Lafer gegen Gastgeber Steffen Henssler an.

Bei der Jury kamen weder die witzige Golfplatz-Idee noch die Qualität der Kreationen an. Alexander Herrmann höhnte über „Patient Zero“ und gab Chris Tall null Punkte. Henssler bekam nur einen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Es entwickelte sich ein äußerst spannender Kochwettkampf. Erst lag Henssler 19:25 zurück, drehte dann die Koch-Partie mit der Vorspeise gegen Bauer (“Ich war viel zu langsam“). Vor der Hauptspeise gegen die Gebrüder Ehrlich stand es unentschieden. Und danach auch. Denn, auch nicht gerade häufig, die Juroren werteten die Hauptgerichte ausnahmslos remis, wenn auch in unterschiedlichen Punktzahlen. Alexander Herrmann war mit beiden Gerichten „über Restaurant-Qualität“ äußerst zufrieden und wertete 8:8. Joachim Llambi hatte viel an beiden Tellern zu kritisieren (“Überhaupt nicht meins“) und urteilte 3:3. Und Jana Ina Zarrella wurde zur ausgleichenden Stimme: 6:6.

Joachim Llambi gab nur einen Mitleidspunkt für Tall. Der wurde nach der 5:8-Niederlage sauer und deutlich: „Ich fand Herrn Llambi respektlos. Null Punkte (von Herrmann) sind ne bodenlose Frechheit.“ (Bild: RTL) Copyright: RTL

Letztlich ging es Henssler nach seinem knappen Sieg in der letzten Küchen-Competition mit einem 58:55 ins Dessert gegen Chris Tall. Das wird allerdings nicht wegen der Spannung im kochsportlichen Duell in Erinnerung bleiben, sondern ob der Spannungen zwischen dem Comedian und der Jury. Denn vor allem die Herren der Koch-Schöpfung, Herrmann und Llambi, zerpflückten hämisch die Kochleistungen bei dem Dessert aus „Biskuit mit Blaubeeren und weißer Schokolade“, das - so der Sonderauftrag - einem Golfplatz nachempfunden werden sollte.

Die Jury höhnt, Chris Tall schimpft - und Steffen Henssler gewinnt

Die Stimmung war sehr angespannt, der Abend denkwürdig. Nur am Ende war es so wie zuletzt eigentlich immer: Steffen Henssler durfte strahlen. Er gewann 66:60. (Bild: RTL/Jörn Strojny) Copyright: RTL/Jörn Strojny

Llambi lachte erst über Talls Biskuit und schimpfte dann erst „Da ist ja Zwieback saftiger“, dann über „irgendso ne blaue Pampe“ und fragte sich: „Ich weiß nicht, wer da einen an der Waffel hatte.“ Herrmann stieß ins selbe Horn und höhnte: „Man sucht Momente, die sich ins Gedächtnis brennen. Respekt an Blau: Das werd ich nie vergessen.“ Danach gab er Teller Blau (von Tall) null Punkte. Llambi gab Tall einen - „weil ich Mitleid hatte“.

Tall tröstete weder die Tatsache, dass auch Henssler nur insgesamt 4 Punkte bekommen hatte, noch die Worte von Jana Ina Zarrella. Sie hatte 4:4 gewertet und blies den hämischen Kollegen den Marsch: „Ich finde, die Jungs sind sehr böse.“ Noch deutlicher wurde Tall selbst: „Ich fand Herrn Llambi respektlos. Man kommt hier her, man gibt sich Mühe, unterhält die Leute. Mich beleidigen zu lassen - da hab ich keinen Bock.“ An Herrmann gerichtet: „Null Punkte ist eine bodenlose Frechheit, als ob das Müll wäre, was ich hier hingelegt habe. Das ist Quatsch, wirklich, ohne Spaß.“

Der war mittlerweile fast allen vergangen, die Stimmung war angespannt. Wontorra hatte alle Mühe, die Wogen per Moderation zu glätten, Henssler hielt sich wortlos aus allem raus. Am Ende aber lachte wenigstens er: Er gewann die denkwürdige Show 66:60. (tsch)