„Oh, die Haare!“Ehrlich Brother verbrennt sich bei Feuer-Trick bei „Grill den Henssler“

Die Ehrlich Brothers haben schon auf vielen Bühnen der Welt feurige Zaubertricks gezeigt und die Massen erstaunt. Bei „Grill den Henssler“ (VOX) ging das diesmal beinahe ins Auge - vielmehr in die Frisur von Chris Ehrlich (44). Denn der setzte bei einer kleinen magischen Einlage beinahe sein Haupthaar in Brand.
Laura Wontorra merkte als Erste, dass da was nicht stimmt. Beinahe noch vor Chris Ehrlich. Aber der war auch einfach zu sehr verblüfft. Er wollte, während Show-Gastgeber Steffen Henssler sich am Hauptgang abmühte, kurz für Ablenkung und Staunen sorgen.
Der Magier flambierte Öl in einer Pfanne und warf ein einziges Maiskorn hinein. Dann ging's blitzschnell: Am Pfannenboden gab es ein kleines, knisterndes Silvesterfeuerwerk - und ein Funken verflog sich Richtung Chris Ehrlich. „Oh, die Haare!“, keuchte Wontorra. Dann war Chris Ehrlich in Close-up-Modus und guckte verdutzt in die Kamera: „Sind meine Haare noch da?“ Henssler sehr trocken: „Sie sind ein My kürzer.“
„Es riecht so nach verbranntem Haar“, trog Chris Ehrlich die Wahrnehmung nicht. Denn tatsächlich hatte er sich ein paar Haarspitzen weggefackelt. Eine andere Befürchtung traf zum Glück nicht zu: „Ich glaub, meine Augenbraue ist weggebrannt.“ Immerhin: Der eigentlich Trick, aus einem einzigen maiskorn eine prallvolle Pfanne mit Popcorn zu machen, funktionierte.
Jasna Fritzi Bauer trödelt und vergeigt die Vorspeise
Der wahrlich „heiße Trick“ war einer der Höhepunkte beim Auftakt der neuen Staffel von „Grill den Henssler“. Neben Chris und seinem Zauberer-Bruder Andreas traten „Tatort“-Kommissarin Jasna Fritzi Bauer und Comedian Chris Tall unter der Anleitung von Koch-Coach Johann Lafer gegen Gastgeber Steffen Henssler an.
Es entwickelte sich ein äußerst spannender Kochwettkampf. Erst lag Henssler 19:25 zurück, drehte dann die Koch-Partie mit der Vorspeise gegen Bauer (“Ich war viel zu langsam“). Vor der Hauptspeise gegen die Gebrüder Ehrlich stand es unentschieden. Und danach auch. Denn, auch nicht gerade häufig, die Juroren werteten die Hauptgerichte ausnahmslos remis, wenn auch in unterschiedlichen Punktzahlen. Alexander Herrmann war mit beiden Gerichten „über Restaurant-Qualität“ äußerst zufrieden und wertete 8:8. Joachim Llambi hatte viel an beiden Tellern zu kritisieren (“Überhaupt nicht meins“) und urteilte 3:3. Und Jana Ina Zarrella wurde zur ausgleichenden Stimme: 6:6.
Letztlich ging es Henssler nach seinem knappen Sieg in der letzten Küchen-Competition mit einem 58:55 ins Dessert gegen Chris Tall. Das wird allerdings nicht wegen der Spannung im kochsportlichen Duell in Erinnerung bleiben, sondern ob der Spannungen zwischen dem Comedian und der Jury. Denn vor allem die Herren der Koch-Schöpfung, Herrmann und Llambi, zerpflückten hämisch die Kochleistungen bei dem Dessert aus „Biskuit mit Blaubeeren und weißer Schokolade“, das - so der Sonderauftrag - einem Golfplatz nachempfunden werden sollte.
Die Jury höhnt, Chris Tall schimpft - und Steffen Henssler gewinnt
Llambi lachte erst über Talls Biskuit und schimpfte dann erst „Da ist ja Zwieback saftiger“, dann über „irgendso ne blaue Pampe“ und fragte sich: „Ich weiß nicht, wer da einen an der Waffel hatte.“ Herrmann stieß ins selbe Horn und höhnte: „Man sucht Momente, die sich ins Gedächtnis brennen. Respekt an Blau: Das werd ich nie vergessen.“ Danach gab er Teller Blau (von Tall) null Punkte. Llambi gab Tall einen - „weil ich Mitleid hatte“.
Tall tröstete weder die Tatsache, dass auch Henssler nur insgesamt 4 Punkte bekommen hatte, noch die Worte von Jana Ina Zarrella. Sie hatte 4:4 gewertet und blies den hämischen Kollegen den Marsch: „Ich finde, die Jungs sind sehr böse.“ Noch deutlicher wurde Tall selbst: „Ich fand Herrn Llambi respektlos. Man kommt hier her, man gibt sich Mühe, unterhält die Leute. Mich beleidigen zu lassen - da hab ich keinen Bock.“ An Herrmann gerichtet: „Null Punkte ist eine bodenlose Frechheit, als ob das Müll wäre, was ich hier hingelegt habe. Das ist Quatsch, wirklich, ohne Spaß.“
Der war mittlerweile fast allen vergangen, die Stimmung war angespannt. Wontorra hatte alle Mühe, die Wogen per Moderation zu glätten, Henssler hielt sich wortlos aus allem raus. Am Ende aber lachte wenigstens er: Er gewann die denkwürdige Show 66:60. (tsch)