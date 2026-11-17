Volkswagen steht vor großen wirtschaftlichen und strukturellen Herausforderungen. Für Niedersachsen ist die Krise des Autobauers besonders bedeutsam: Das Bundesland hält 20 Prozent der Anteile an VW, zudem hängen zahlreiche Arbeitsplätze in der Region an dem Konzern. Im NDR-Fernsehen sprach Olaf Lies, der als Ministerpräsident auch im VW-Aufsichtsrat sitzt, am Montagabend in der Sendung „DAS! Rote Sofa“ mit Moderator Hinnerk Baumgarten über mögliche Wege aus der Krise – auch mit Blick auf die anstehenden Tarifverhandlungen am 24. November in Emden.

Eine Senkung der Arbeitskosten hält Lies nicht für den entscheidenden Hebel. „Ich glaube nicht, dass wir die Arbeitskosten runterkriegen. Da würden wir uns etwas vormachen“, sagte er im Gespräch. Die Beschäftigten müssten schließlich auch angesichts steigender Preise einen angemessenen Verdienst erhalten. Stattdessen müsse VW mit weniger Personal mehr Fahrzeuge produzieren und effizienter werden. Dabei setzt Lies unter anderem auf Automatisierung und Künstliche Intelligenz.

Lies setzt auf mehr Effizienz statt auf geringere Löhne

Auch die Rahmenbedingungen in Deutschland sieht der Ministerpräsident als Herausforderung. Die Energiekosten seien hierzulande deutlich höher als in anderen Ländern. Gleichzeitig verwies er auf die hohe Fertigungskompetenz und Präzision deutscher Unternehmen. Diese Stärken gelte es zu nutzen, um die Produktion zu verbessern und Kosten durch Optimierung zu senken.

Mit Blick auf den internationalen Wettbewerb sprach Lies auch über die Entwicklung in China. Der Markt bleibe wichtig, doch der Wandel hin zu Elektroautos habe die Wettbewerbssituation verändert. Während der Verbrenner-Markt eingebrochen sei, kämen inzwischen zahlreiche neue Modelle und Marken hinzu. Das mache es für Volkswagen schwieriger, sich dort zu behaupten.

VW soll Produktionskapazitäten in Deutschland halten

Lies plädiert dafür, den europäischen Markt stärker in den Blick zu nehmen. Wenn in Europa zu wenig Autos gebaut würden und gleichzeitig Produktionskapazitäten vorhanden seien, dürfe das aus seiner Sicht nicht automatisch zum Abbau von Kapazitäten in Deutschland führen, sagte er. Vielmehr brauche es Lösungen, um die Produktion hierzulande zu erhalten.

Auch die Vergütung des Managements kam zur Sprache. Auf die Frage nach Bonuszahlungen sagte Lies: „Ein Management, das so viel Geld verdient, muss auch liefern.“ Liefern bedeutet für ihn nicht, Werke zu schließen und Beschäftigung abzubauen. Vielmehr müsse der Vorstand Fahrzeuge entwickeln, die sich verkaufen lassen, und die Kosten durch Optimierungen senken.

Für Lies geht es bei der Zukunft von Volkswagen somit nicht allein um die Rendite. Ebenso wichtig sei es, Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern. Dafür brauche es einen gemeinsamen Weg von Unternehmensführung und Beschäftigten.