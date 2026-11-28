Es gibt Geschichten, die sind einfach zu schön, um sie nur einmal zu verfilmen. „Stolz und Vorurteil“ zählt auf jeden Fall dazu. Bereits 1938 wurde der Roman von Jane Austen unter dem Originaltitel „Pride and Prejudice“ fürs britische Fernsehen verfilmt. Es folgten eine Vielzahl weiterer Adaptionen, von denen die sechsteilige BBC-Reihe mit Colin Firth als Mr. Darcy aus dem Jahr 1995 und der Kinofilm aus dem Jahr 2005 mit Keira Knightley als Lizzie Bennet die berühmtesten sind. Nun bringt Netflix eine neue Serienadaption des Gesellschafts- und Liebesromans auf den Markt. Was die Streamer in den nächsten Tagen noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

„Stolz und Vorurteil“ - Netflix

Santa Claus (Arnold Schwarzenegger) wurde sein roter Sack gestohlen. Ausgerechnet ein Dieb soll ihn nun zurückbringen. (Bild: Amazon MGM Studios ) Copyright: Amazon MGM Studios

Die sechs Folgen von „Stolz und Vorurteil“ (Regie: Euros Lyn, Buch: Dolly Alderton) sind ab Donnerstag, 3. Dezember, bei Netflix abrufbar. Erzählt wird in der neuesten Jane Austen-Adaption vom Ehepaar Bennet (Rufus Sewell und Olivia Colman), das mit seinen fünf Töchtern zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf einem Landsitz in England lebt. Da die Bennets keinen Sohn haben, droht der Familiensitz nach dem Tod von Mr. Bennet an den entfernten Cousin und Pfarrer Mr. Collins (Jamie Demetriou) zu gehen. Aus diesem Grund möchte insbesondere die quirlige Mrs. Bennet die Zukunft ihrer Töchter durch standesgemäße Hochzeiten sichern.

Die Ankunft eines neuen Nachbarn scheint die perfekte Gelegenheit zu sein: Mr. Bingley (Daryl McCormack) pflegt nicht nur Kontakte in die höhere Gesellschaft, er scheint auch ernsthaftes Interesse an der ältesten Bennet-Tochter Jane (Freya Mavor) zu haben, Janes jüngere Schwester Elizabeth (Emma Corrin) ist derweil von Bingleys arrogantem Begleiter Mr. Darcy (Jack Lowden) fasziniert und abgestoßen zugleich. Komplettiert wird das für die Romanautorin Jane Austen typische Liebes-Wirrwarr bald durch Mr. Collins und Mr. Wickham (Louis Partridge).

Die neue Adaption von „Stolz und Vorurteil“ ist äußerst prominent besetzt: Die Oscar-Gewinnerin Olivia Colman (“The Favourite - Intrigen und Irrsinn“, 2019) bewies bereits in der Vergangenheit, dass ihr quirlig-aufgekratzte Rollen wie die von Jane Austen erdachte Romanfigur der Mrs. Bennet liegen. Emma Corrin wurde vor allem durch die mit einem Golden Globe bedachte Darstellung der jungen Prinzessin Diana in der Netflix-Serie „The Crown“ bekannt. Auch Louis Partridge (“Enola Holmes“) und Daryl McCormack (“Meine Stunden mit Leo“) sind hierzulande bekannt.

Als Lady Catherine de Bourgh ist außerdem Fiona Shaw in einer Nebenrolle zu sehen. Für die unter anderem als Tante Petunia aus den „Harry Potter“-Filmen bekannte britische Schauspielerin ist „Stolz und Vorurteil“ bereits das zweite Engagement in einer Austen-Verfilmung in diesem Jahr: Im Oktober erst war sie in der neuen Kino-Adaption von „Sinn und Sinnlichkeit“ als Mrs. Jennings zu sehen.

„Geklaute Weihnachten“ - Prime Video

Die Idylle ist trügerisch: Yancy (Vince Vaughn) sitzt mit seiner Ex-Freundin Rosa (Natalie Martinez) auf der Terrasse. (Bild: Apple TV) Copyright: Apple TV

Der professionelle Dieb Vance (Alan Ritchson) ist gerade aus dem Gefängnis entlassen worden, als ihn ein ganz besonderer Auftrag ereilt: „Mein Sack wurde gestohlen“, erklärt der ominöse Kris (Arnold Schwarzenegger): „Wenn ich den nicht wieder bekomme, wird das nichts mit Weihnachten.“ Denn bei Kris handelt es sich um niemand geringeren als Santa Claus höchstselbst und bei dem Dieb um eine abtrünnige Elfe (Awkwafina). Um Weihnachten zu retten, soll Vance den Sack zurückklauen.

Vance ist in dem Film „Geklaute Weihnachten“ (ab Mittwoch, 2. Dezember, bei Prime Video) zunächst alles andere als begeistert. Doch seine kleine Tochter Emma lässt nicht locker: „Der Weihnachtsmann braucht dich, bitte“, fleht sie. Also willigt Vance widerwillig ein und begibt sich mit Santa, Emma und einigen Elfen auf eine ganz besondere Mission, die der Coup seines Lebens sein könnte.

Der Film unter Regie von Adam Shankman ist der zweite Weihnachtsfilm mit Arnold Schwarzenegger nach „Versprochen ist versprochen“ aus dem Jahr 1996. In weiteren Rollen sind unter anderem der „Hangover“-Star Ken Jeong und Michael Cyril Creighton (“Only Murders in the Building“) zu sehen.

„Bad Monkey“, Staffel zwei - Apple TV

Schon als Kind litt Simon Messner unter Höhenangst. Doch er bekommt sie immer wieder in den Griff, wenn er in die Berge geht. (Bild: Sky / Daniel Mazza) Copyright: Sky / Daniel Mazza

Im Paradies, das musste der suspendierte Detective Andrew Yancy (Vince Vaughn) auf die harte Tour lernen, können sich unverhofft Höllenschlunde auftun. War es in der ersten Staffel der schrägen Krimiserie „Bad Monkey“ noch ein abgetrennter Unterarm, verhagelt ihm in der zweiten Staffel ab Mittwoch, 2. Dezember, bei Apple TV ein Mafiaboss die Ruhe in seinem Strandhäuschen auf den Florida Keys.

Der notorisch ungehorsame und extrem redselige Cop ist noch immer nicht zurück im regulären Polizeidienst, hilft einer schillernden Staatsanwältin (Yvonne Strahovski) aber gerne dabei, einen merkwürdigen Mordfall aufzuklären. Man kann schließlich nicht den ganzen Tag Jane Austen lesen oder Meeresschildkröten retten.

Weil auch Lichtgestalten zwielichtig sein können und überhaupt jede Menge merkwürdige Typen sein Paradies durchstreifen, findet sich Yancy in einer komplexen Serienabsurdität wieder. Und die macht so viel Spaß, wie kaum eine andere Krimiserie derzeit. Nicht zuletzt, weil auch der unvergleichliche John Malkovich dabei ist und John Malkovich-Dinge tut, was ja allein schon großartig ist.

„Simon Messner - Aus dem Schatten“ - WOW

Die Familie Messner sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder einmal für Schlagzeilen. Allerdings nicht mit sportlichen Leistungen, sondern mit einem undurchsichtigen Zwist, der zu einer anhaltenden Funkstille zwischen dem berühmten Vater und seinen vier Kindern führte. „Simon Messner - Aus dem Schatten“ heißt der Dokumentarfilm von Veronika Kaserer über Reinhold Messners einzigen Sohn, der nach seinem Molekularbiologie-Studium ebenfalls Alpinist wurde. Auf den ersten Blick wirkt das Werk, das im Sommer in ausgewählten Kinos zu sehen war und ab Freitag, 4. Dezember, bei Sky und Wow abrufbar ist, wie ein klassischer Bergsteigerfilm. Dabei bildet die Vorbereitung zur Erstbesteigung des 6.700 Meter hohen Chumik Kangri in Pakistan vielmehr die Rahmenhandlung für ein persönliches Porträt des heute 36-jährigen Südtirolers. Im Kern geht es um Simons Auseinandersetzung mit seiner Familie und um das Vatersein.

Im Film erinnern sich Simon und seine Mutter Sabine Stehle, Reinholds zweite Ehefrau, an das frühere Leben mit dem Bergsteiger. Dass der Sohn in seine Fußstapfen trat, missfiel Messner, für Simon war es offenbar die einzige Sache, die ihn und seinen Vater verband. Sehr persönlich wird es in Szenen, in denen Sabine Stehle mit Tränen in den Augen von der ständigen Angst um ihren Mann und Sohn bei der Ausübung ihres riskanten Sports erzählt. wenn Simon gesteht, seinen Vater zu vermissen, oder wenn er und seine Schwester Magdalena über Reinhold Messner sprechen, der in ihrer Kindheit oft abwesend war, nicht zuletzt auch emotional.

Seine eigene Familie zu haben, hat Simon Messners Blick auf seinen Sport verändert. Der Gedanke, nicht mehr zurückzukommen, sei „herzzerreißend“, sagt er und denkt dabei an beim Klettern tödlich verunglückte Freunde wie die Biathletin Laura Dahlmeier. Neben Simons Mutter, Schwester und Ehefrau äußern sich im Film auch sein väterlicher Mentor Hanspeter Eisendle, sein Patenonkel - der Höhenmediziner Oswald Oelz -, sowie der Kletterer Alexander Huber. Abwesend und dennoch überdimensional präsent bleibt Reinhold Messner, der lediglich in alten Interview-Aufnahmen zu Wort kommt. (tsch)