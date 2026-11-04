Olivia Jones„Ich habe einen Shitstorm immer als Rückenwind genommen“

„Ich bin in kleinen Bars aufgetreten und hatte zwei, drei Show-Nummern. Und ich hab gesagt: Die mache ich jetzt so lange, bis es euch gefällt.“ Olivia Jones (56, bürgerlich Oliver Knöbel) hatte zu kämpfen, als sie 1989 nach Hamburg kam. „Ich habe mich langsam nach oben gearbeitet, aber es war ein steiniger Weg“, erzählte sie in „DAS! Rote Sofa“ (NDR) Moderator Hinnerk Baumgarten. Das Durchhaltevermögen sei ihr in die Wiege gelegt worden. „Und der Mut und die Einstellung, dass ich Shitstorm immer als Rückenwind genommen und gesagt habe: Jetzt erst recht.“

Das Stehvermögen zahlte sich aus. Jones wurde 1997 in Miami, USA, zur „Miss Drag Queen Of The World“ gewählt. 2006 startete sie ihre mittlerweile legendären „Kult-Kieztouren“ durch St. Pauli, die täglich bis zu 14-mal auf verschiedenen Routen durch Hamburgs weltweit bekannten Stadtteil führen. 2008 eröffnete sie mit der „Olivia Jones Bar“ ihr erstes Lokal in der Straße Große Freiheit, im Herzen St. Paulis. Inzwischen nennt sie dort insgesamt fünf Kneipen, Bars und Show-Theater ihr Eigen. Sie managt all das nicht alleine: Jones beschäftigt 100 Mitarbeiter aus 20 Nationen. „Wir sind das bunteste Familienunternehmen.“

Olivia Jones gesteht: „Das Dschungelcamp war ne Quälerei“

Schillernder Paradiesvogel und die „Königin von St. Pauli“: Zwei Stunden dauert die Verwandlung von Oliver Knöbel in die Kult-Dragqueen Olivia Jones mit aufwendigem Fummel und farbenprächtigen Perücken. (Bild: NDR) Copyright: NDR

Die Reeperbahn spielt eine zentrale Rolle in Olivias Leben und Karriere. „Das ist der Ort, wo ich sein konnte, wie ich wollte und mich frei ausleben konnte, um das zu werden, was ich bin - so'n Kult-Huhn im Fernsehen“, sagte sie im NDR-Magazin.

Eine Aufmerksamkeits- und Karriere-Push verschaffte ihr 2013 die Teilnahme am RTL-Dschungelcamp, bei dem sie hinter Dschungelkönig Joey Heindle Zweite, also „Prinzessin“, wurde. „Das war wirklich ne Quälerei, das ist wirklich hart, aber ich habe die große Plattform erkannt und was man daraus machen kann.“ Mit durchschlagendem Erfolg. „Danach kannte mich wirklich jeder, das war krass. Ich bin in Deutschland gelandet und plötzlich drehte sich alles um mich. Das macht natürlich Spaß, gerade wenn man so geltungsbedürftig ist wie ich.“

Sie setzte dem Dschungelruhm und Dschungelrummel auf St. Pauli mittlerweile ein Event-Denkmal und eröffnete im März auf der Großen Freiheit die „Olivias Dschungel Bar“. „Das ist die erste Reality-Bar Deutschlands mit Quiz und buchbaren Dschungelprüfungen. Das ist für Junggesellenabschiede toll.“

Sie weiß, was sie St. Pauli und der Reeperbahn zu verdanken hat. „St. Pauli ist sehr speziell und besonders“, sagt sie. Herkunft, Nationalität, Beruf, das alles sei sekundär. „Auf St. Pauli zählt der Mensch.“ (tsch)