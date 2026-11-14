Olli Dittrich wird 70„Besonders die Absagen waren immer schön“

Olli Dittrich (noch 69) verkörpert den Hamburger mit dem skurrilen Humor. „Er schaut den Leuten auf den Mund“, sagt eine Hamburgerin bei einer Straßenumfrage, die die „NDR Talk Show“ am Freitagabend zeigt. Und ein junger Mann ruft in die Kamera: „Olli, bist 'n geiler Typ, mach weiter so!“

Dabei entdeckt Dittrich sein Comedy-Talent erst spät. Eigentlich will er Musiker werden. Als Jugendlicher gründet er eine Skiffle-Band, bringt 1977 die Schlagersingle „Ich bin 18“ heraus. Auch als er schon Comedian ist, lässt ihn die Musik nicht los. 1995 stürmt sein mit seinem Kollegen Wigald Boning aufgenommenes Album „Lieder, die die Welt nicht braucht“ die deutschen Charts, ihr Song „Mief“ wird ein Superhit. 2006 nimmt Dittrich als Schlagzeuger bei der Band Texas Lightning am ESC teil. Der Song „No No Never“ wird zu einem der größten ESC-Charterfolge in Deutschland.

Am kommenden Freitag, 20. November, feiert Dittrich seinen 70. Geburtstag. Deswegen hat der NDR ein Porträt produziert: „Die Kunst, Olli Dittrich zu sein“, so der Titel. „Ich habe es noch nicht gesehen“, sagt der Comedian am Freitagabend in der „NDR Talk Show“. Aber er weiß: „Es ist eine ernsthafte Dokumentation von einem der renommiertesten Dokumentaristen, die es überhaupt gibt, nicht nur in Deutschland.“ Eric Friedler heißt er. Dittrich erzählt: „Der hat schon vor vielen Jahren gesagt: 'Irgendwann mache ich einen Film über Dich'. Und ich glaube ja immer nicht, dass das irgendeinen interessiert, was ich so mache. Aber er hat nicht locker gelassen.“ Dazu hat Olli Dittrich sein gesamtes Archiv zur Verfügung gestellt. „Und das ist schon eine Schrankwand.“

„Ob es erfolgreich wird, das war in der Agenda nie Platz eins“

Kult-TV-Format „Dittsche“: Olli Dittrich (Mitte) als Dittsche, Schildkröte (Franz Jarnach, links) und Ingo (Jon Flemming Olsen) erklären die Welt in einem Hamburger Imbiss. (Bild: NDR) Copyright: NDR

Darin dürfte einiges zu finden sein. Dittrich bekam mehrere Preise für seine Auftritte bei „RTL Samstag Nacht“, vor allem bekannt wurde er für seine Kultfigur „Dittsche“, einen Bier trinkenden Thekenphilosophen, den er von 2004 bis 2022 für den WDR verkörperte. Dazu kommen mehrere satirische Shows für die ARD. „Das Archiv geht zurück bis in die 1970er-Jahre. Ich habe vor zwei Jahren mein fünfzigjähriges Bühnenjubiläum gehabt“, erzählt Dittrich.

Er hat alles gesammelt, auch aus seiner Anfangszeit. „Davon gibt es Fotos und Kassetten“, so Olli Dittrich. Das Archiv enthält sein erstes völlig erfolgloses Video, Absagen von Plattenfirmen, aber auch seine 250 Lieder, die er für Stars wie James Last oder „Die Prinzen“ geschrieben hat. „Besonders die Absagen waren immer schön“, erzählt er. „Und es ist eine Binsenweisheit: Du musst immer weitermachen. Ich liebe, das zu tun. Und ob es nun erfolgreich wird, das war in der Agenda nie Platz eins.“

Viele Promis äußern sich in der Doku zu Olli Dittrich, von Schauspielerin Sandra Hüller bis Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz. Und im kommenden Jahr geht Olli Dittrich wieder auf Tour, natürlich als Dittsche. Und zwar in ganz Deutschland.

(Die Doku „Die Kunst, Olli Dittrich zu sein“ läuft am Freitag, 20. November, 22.20 Uhr, im Ersten.) (tsch)