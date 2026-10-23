Hat für jeden Auftritt das passende Kostüm: Assane Diop (Omar Sy) spielt mit den Erwartungen. (Bild: 2025 Netflix, Inc. / Selly Sy) Copyright: 2025 Netflix, Inc. / Selly Sy

Paris zu seinen Füßen: „Lupin“ wacht wieder über seine Stadt. (Bild: 2025 Netflix, Inc.) Copyright: 2025 Netflix, Inc.

Assane Diop (Omar Sy) soll aus dieser Glasbox im Gefängnis heraus einen Coup an mehreren Orten in Frankreich gleichzeitig durchgezogen haben. (Bild: 2025 Netflix, Inc. / Emmanuel Guimier) Copyright: 2025 Netflix, Inc. / Emmanuel Guimier

Ein Gentleman wie Assane Diop (“Ziemlich beste Freunde“- Star Omar Sy) steht natürlich zu seinem Wort: Er hatte im Verlauf der turbulenten dritten Staffel von „Lupin“ versprochen, sich der Polizei zu stellen und ließ sich am Ende ohne Gegenwehr festnehmen. Nach vier Jahren im Gefängnis soll Assane zu Beginn der vierten Staffel vorzeitig freikommen - wegen guter Führung. Oder war das gute Benehmen doch nur gespielt? Die acht neuen Folgen der Netflix-Hitserie (ab 23. Oktober) beginnen jedenfalls mit einem großen Knall: Just an seinem letzten Tag im Knast landet der Meisterdieb einen Coup, wie ihn Frankreich noch nicht gesehen hat.

Die Polizei tappt wieder im Halbdunklen: Sofia (Shirine Boutella) und Youssef (Soufiane Guerrab) sind immer einen Schritt hinterher. (Bild: 2025 Netflix, Inc. / Emmanuel Guimier) Copyright: 2025 Netflix, Inc. / Emmanuel Guimier

Nationale Symbole: Frankreichs beliebtester Gauner Assane Diop (Omar Sy) hat einen spektakulären Stunt auf Frankreichs beliebtestem Eisenfachwerkturm vor. (Bild: 2025 Netflix, Inc. / Emmanuel Guimier) Copyright: 2025 Netflix, Inc. / Emmanuel Guimier

An mehreren Orten gleichzeitig sein, um wertvolle Kunstobjekte zu stehlen? Das hat Assane Diop selbst in seinen besten Zeiten nicht fertiggebracht. Wie soll er das erst aus dem Gefängnis heraus bewerkstelligt haben? Natürlich beteuert er seine Unschuld. Es muss einen Nachahmer geben - und zwar einen ziemlich gewieften, der Assane nicht nur das Wasser reicht, sondern ihm das Leben ganz offensichtlich zur Hölle machen will. Dabei zielt er nicht nur auf den Gentleman-Gauner persönlich: Seine Familie ist, wieder einmal, in Gefahr. Ihm bleibt gar nichts anderes übrig, als auszubrechen.

Gaunereien für die Familie

Mit seinem besten Freund Benjamin (Antoine Gouy, links) heckt Assane Diop (Omar Sy) auch in der vierten Staffel von „Lupin“ wieder verwegenen Coups aus. (Bild: 2025 Netflix, Inc. / Emmanuel Guimier) Copyright: 2025 Netflix, Inc. / Emmanuel Guimier

Meisterdieb Assane (Omar Sy) findet immer neue Mittel, um Polizei und Publikum zu überraschen. (Bild: 2025 Netflix, Inc. / Emmanuel Guimier) Copyright: 2025 Netflix, Inc. / Emmanuel Guimier

Assane wünscht sich nichts sehnlicher, als ein gutes Verhältnis mit seiner Ex-Freundin Claire (Ludivine Sagnier) und seinem Sohn Raoul (Théo Christine). (Bild: 2025 Netflix, Inc. / Emmanuel Guimier) Copyright: 2025 Netflix, Inc. / Emmanuel Guimier

Tarnen, tricksen, täuschen: Assane mag Familienmensch sein, das Leben mit ihm ist allerdings nicht einfach. Trotzdem hat seine Ex-Freundin Claire (Ludivine Sagnier) stets zu ihm gehalten und war sein Sohn Raoul (Théo Christine) von ihm beeindruckt. Doch der ist jetzt dem Teenager-Alter entwachsen und ein junger Erwachsener: Die grenzenlose Bewunderung weicht einer Mischung aus Skepsis und Enttäuschung über die verpasste Zeit mit seinem Vater.

Ja, die letzten Jahre haben Spuren bei allen hinterlassen: Fast noch wichtiger, als seinen Namen reinzuwaschen, ist es für Assane, seine Familie zurückzugewinnen. Weil er nicht anders kann, müssen dabei doch wieder virtuose Gaunereien und riskante Coups helfen - auch wenn seine Liebsten all der Täuschungsmanöver müde sind. Immerhin aber liefern sie noch immer beste Unterhaltung für ein ablenkungswilliges Publikum - auch wenn der Schwung von „Lupin“ in der vierten Staffel doch merklich nachlässt. (tsch)