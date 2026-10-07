Die aus zahlreichen Hollywoodklassikern bekannte Schauspielerin Eva Marie Saint ist tot.
Oscar-GewinnerinEva Marie Saint mit 102 Jahren gestorben
3 min
Trauer um Eva Marie Saint. Die Film-Ikone starb am Dienstag im Alter von 102 Jahren friedlich im Kreis ihrer Familie in ihrem Zuhause in Los Angeles, wie ihr Sprecher mitteilte. Saint arbeitete mit berühmten Regisseuren wie Alfred Hitchcock und Elia Kazan zusammen.
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