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Oscar-GewinnerinEva Marie Saint mit 102 Jahren gestorben

3 min
Die Schauspielerin Eva Marie Saint, hier im jahr 2019, starb mit 102 Jahren in Los Angeles.

Die Schauspielerin Eva Marie Saint, hier im jahr 2019, starb mit 102 Jahren in Los Angeles.

Copyright: AFP

Die aus zahlreichen Hollywoodklassikern bekannte Schauspielerin Eva Marie Saint ist tot.

Trauer um Eva Marie Saint. Die Film-Ikone starb am Dienstag im Alter von 102 Jahren friedlich im Kreis ihrer Familie in ihrem Zuhause in Los Angeles, wie ihr Sprecher mitteilte. Saint arbeitete mit berühmten Regisseuren wie Alfred Hitchcock und Elia Kazan zusammen.

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