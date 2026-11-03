Hinfallen, aufstehen, weitermachen: Das hat für den abgehalfterten Profi-Golfer Pryce Cahill (Owen Wilson) mithilfe des phänomenalen Talents Santi (Peter Dager) in der ersten Staffel der famosen Golf-Serie „Stick“ ganz gut geklappt. Doch nun hat der Teenager andere Pläne als sein Mentor und erliegt der Versuchung, sofort in den Profi-Zirkus einzusteigen. Man kann es dem jungen Kerl gar nicht verdenken. Warum sollte er dieselben Fehler machen wie Pryce? Er ist schließlich ein ganz anderer Mensch. Und so dreht sich die zweite Staffel von „Stick“ ab 4. November bei Apple TV um den ewigen Konflikt zwischen Lebenserfahrung und jugendlichem Wagemut.
Was Santi ein wenig unterschätzt: Im Profizirkus wird aus Unbeschwertheit schnell eine Erwartungshaltung. Unter Druck können Diamanten entstehen, aber man kann auch daran zerbrechen: Er wagt den Schritt trotzdem. Und der plötzlich beschäftigungslose Pryce? Dem bleibt gar nichts anderes übrig, als dem Drängenden seines ehemaligen Konkurrenten Clark Ross (Timothy Olyphant) nachzugeben und ein Comeback zu wagen: Er will als ältester Golfer aller Zeiten ein Major gewinnen. Doch seine neue Trainerin Amanda (Rhea Seehorn, „Better Call Saul“, „Pluribus“) hat auf seinem Weg zurück an die Spitze eine Menge Arbeit vor sich.
Wehmut und Komik
Ganz schön viel Veränderung und neue Konflikte: Die zweite Staffel „Stick“ ist noch besser als die erste. Santi muss mit seinen 18 Jahren lebensverändernde Entscheidungen treffen, während von allen Seiten an ihm herumgezerrt wird. Pryce hat es nicht leichter und ist gezwungen, sich endlich zu fragen, warum er seine Karriere weggeworfen hat und sich ständig selbst zerstört.
Doch gerade, weil die Figuren differenzierter sind und die Beziehungen komplexer werden, fällt es leicht, sich auf Santi und Pryce einzulassen. Es wirkt alles echt in dieser Serie. Nicht zuletzt sind auch die altbekannten Nebenfiguren mehr als nur schmückendes Beiwerk: Denn was auch immer Santi und Pryce gerade tun, es hat Auswirkungen auf Caddy Mitts (Marc Maron), Santis Mama Elena (Mariana Treviño) und seine Freundin Zero (Lilli Kay).
Jung gegen alt, jeder weiß es besser, möchte sich vor dem anderen beweisen und zeigen, was wirklich in ihm steckt: Die neuen Folgen der Golf-Comedy bergen wieder jede Menge Unterhaltungs- und Konfliktpotenzial. „Stick“ erzählt davon warmherzig, wortgewandt und liebenswert - mit einer geistreichen und wohlfühligen Mischung aus Wehmut und Komik, in der die großen und kleinen Probleme des Lebens mit großem Herzen gelöst werden. (tsch)