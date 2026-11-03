Eine herrliche Golffamilie mit kleinen und großen Problemen: Pryce Cahill (Owen Wilson, links), Mitts (Marc Maron, Zweiter von links), Santis Mama Elena (Mariana Treviño, Mitte), Zero (Lilly Kay) und Santi (Peter Dager). (Bild: Apple TV / Jessica Brooks) Copyright: Apple TV / Jessica Brooks

Santi (Peter Dager) und Zero (Lilly Kay) müssen ihre Beziehung neu sortieren. (Bild: Apple TV / Jessica Brooks) Copyright: Apple TV / Jessica Brooks

Hinfallen, aufstehen, weitermachen: Das hat für den abgehalfterten Profi-Golfer Pryce Cahill (Owen Wilson) mithilfe des phänomenalen Talents Santi (Peter Dager) in der ersten Staffel der famosen Golf-Serie „Stick“ ganz gut geklappt. Doch nun hat der Teenager andere Pläne als sein Mentor und erliegt der Versuchung, sofort in den Profi-Zirkus einzusteigen. Man kann es dem jungen Kerl gar nicht verdenken. Warum sollte er dieselben Fehler machen wie Pryce? Er ist schließlich ein ganz anderer Mensch. Und so dreht sich die zweite Staffel von „Stick“ ab 4. November bei Apple TV um den ewigen Konflikt zwischen Lebenserfahrung und jugendlichem Wagemut.

Mit seiner neuen Trainerin Amanda (Rhea Seehorn) verbindet Pryce Cahill (Owen Wilson) eine lange emotionale Geschichte. (Bild: Apple TV / Jessica Brooks) Copyright: Apple TV / Jessica Brooks

Was Santi ein wenig unterschätzt: Im Profizirkus wird aus Unbeschwertheit schnell eine Erwartungshaltung. Unter Druck können Diamanten entstehen, aber man kann auch daran zerbrechen: Er wagt den Schritt trotzdem. Und der plötzlich beschäftigungslose Pryce? Dem bleibt gar nichts anderes übrig, als dem Drängenden seines ehemaligen Konkurrenten Clark Ross (Timothy Olyphant) nachzugeben und ein Comeback zu wagen: Er will als ältester Golfer aller Zeiten ein Major gewinnen. Doch seine neue Trainerin Amanda (Rhea Seehorn, „Better Call Saul“, „Pluribus“) hat auf seinem Weg zurück an die Spitze eine Menge Arbeit vor sich.

Wehmut und Komik

Pryce Cahill (Owen Wilson, Mitte) schmiedet mit seinem Caddy Mitts (Marc Maron, links) und seinem Ex-Konkurrenten Clark Ross (Timothy Olyphant) große Pläne. (Bild: Apple TV) Copyright: Apple TV

Pryce Cahill (Owen Wilson) will wissen, warum er seine Karriere einst ins Wasser geworfen hat. (Bild: Apple TV / Jessica Brooks) Copyright: Apple TV / Jessica Brooks

Ganz schön viel Veränderung und neue Konflikte: Die zweite Staffel „Stick“ ist noch besser als die erste. Santi muss mit seinen 18 Jahren lebensverändernde Entscheidungen treffen, während von allen Seiten an ihm herumgezerrt wird. Pryce hat es nicht leichter und ist gezwungen, sich endlich zu fragen, warum er seine Karriere weggeworfen hat und sich ständig selbst zerstört.

Jeremy (John Higgins) will Santi als Agent auf der Pro-Tour vertreten und verspricht ihm mit sehr, sehr vielen und schnellen Worten das Blaue vom Himmel. (Bild: Apple TV / Jessica Brooks) Copyright: Apple TV / Jessica Brooks

Doch gerade, weil die Figuren differenzierter sind und die Beziehungen komplexer werden, fällt es leicht, sich auf Santi und Pryce einzulassen. Es wirkt alles echt in dieser Serie. Nicht zuletzt sind auch die altbekannten Nebenfiguren mehr als nur schmückendes Beiwerk: Denn was auch immer Santi und Pryce gerade tun, es hat Auswirkungen auf Caddy Mitts (Marc Maron), Santis Mama Elena (Mariana Treviño) und seine Freundin Zero (Lilli Kay).

Jung gegen alt, jeder weiß es besser, möchte sich vor dem anderen beweisen und zeigen, was wirklich in ihm steckt: Die neuen Folgen der Golf-Comedy bergen wieder jede Menge Unterhaltungs- und Konfliktpotenzial. „Stick“ erzählt davon warmherzig, wortgewandt und liebenswert - mit einer geistreichen und wohlfühligen Mischung aus Wehmut und Komik, in der die großen und kleinen Probleme des Lebens mit großem Herzen gelöst werden. (tsch)