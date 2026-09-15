„Pack deine Koffer und geh“Als „Bachelorette“ greift Ariel schon am ersten Morgen durch

Ariel ist für ihre unverblümte Art bekannt - auch als Rosenkavalierin. (Bild: CH Media by F Stropek) Copyright: CH Media by F Stropek

„Ganzer Auftritt - Katastrophe“, „Wirklich cringe, ich bin schockiert“: Nein, auf den Mund gefallen ist Reality-Star Ariel gewiss nicht, und das bekommen auch die Kandidaten der neuen „Bachelorette“-Staffel im Schweizer Fernsehen zu spüren. Die 23-jährige Baslerin, die Anfang des Jahres im deutschen Dschungelcamp Schlagzeilen machte, gibt in diesem Jahr die Rosenkavalierin, deren Herz zu erobern ist. Kein leichter Job für die Herren der Reality-Schöpfung.

Wie aus einer Staffel-Ankündigung des Schweizer Senders 3+ hervorgeht, schmeißt Ariel den ersten Bewerber schon am ersten Morgen nach Beginn der Dreharbeiten raus - mit den nicht misszuverstehenden Worten: „Pack deine Koffer und geh!“ Das Prinzip der Sendung beschreibt der streitbare TV-Star ganz schlicht: „Ich habe die Qual der Wahl, denn mich wollen alle.“

Als „Bachelorette“ gerät Ariel „ins Wanken“

Das Sendungsprinzip beschreibt Ariel so: „Ich habe die Qual der Wahl, denn mich wollen alle.“ (Bild: CH Media by F Stropek) Copyright: CH Media by F Stropek

Ariel ist Mutter einer zweijährigen Tochter. (Bild: CH Media by F Stropek) Copyright: CH Media by F Stropek

Mit ihrer direkten Art war Ariel, deren vollständiger bürgerlicher Name geheim ist, Anfang des Jahres auch beim deutschen Sender RTL aufgefallen. Bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ war sie die lautstarke Gegenspielerin des späteren Siegers Gil Ofarim. Hinterher äußerten manche den Verdacht, viele Dschungelcamp-Zuschauer hätten wohl auch aus Mitleid für Ofarim gestimmt, weil Ariel den Sänger unnachgiebig mit dessen Hotelskandal konfrontiert hatte.

In der Schweizer Version des international erfolgreichen „Bachelorette“-Formats wird man nun aber offenbar auch eine andere Facette der Mutter einer zweijährigen Tochter kennenlernen. „Zwischen Konfrontationen, romantischen Dates und großen Gefühlen gerät auch Ariel ins Wanken“, heißt es in der Ankündigung. Und weiter: „Kurz vor dem Finale merkt sie, dass ihr Herz etwas anderes will als ihr Kopf - und trifft einen Entschluss, mit dem niemand gerechnet hat.“

„Die Bachelorette“ ist ab Montag, 26. Oktober, bei 3+ und im Stream auf oneplus zu sehen. (tsch)