Palina Rojinski hatte bei TV-Dreharbeiten „die schlimmste Angst“ ihres Lebens

„Bei 'Duell um die Welt' mitzumachen, ist die dümmste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann“, sagte Palina Rojinski einst. Auch Monate nach dem Aus der ProSieben-Sendung scheint die TV-Moderatorin diese Meinung noch immer zu vertreten. In ihrem Podcast „Saus & Applaus“ schilderte Rojinski nun, wie die Dreharbeiten zu dem Format sie an ihre körperliche und mentale Grenzen brachten.

„Ich hatte die schlimmste Angst meines Lebens“, erinnert sie sich an eine Challenge in den Pyrenäen. Zunächst sei „alles total mysteriös“ gewesen. Nach dem Genuss eines hochprozentigen Cocktails habe sie sich gemeinsam mit dem Kamerateam in die Berge begeben. „Es war sauheiß“, erzählt die 41-Jährige, „ich bin dann die Berge hochgelaufen. Also es war ein entspannter Wanderweg, aber dann noch in der Hitze und alles ...“

Schließlich sei der TV-Star dem Paragliding-Profi Horacio Llorens begegnet. Letzterer hält den Weltrekord für die meisten Loopings mit dem Gleitschirm. „Ich musste mit dem Cocktails mixen in der Luft am Paraglider“, erinnert sich Rojinski. Gleichzeitig hätten sie „in 2.000 Meter Höhe“ Loopings gedreht. „Das war das Verrückteste, was ich je gemacht hab.“

„Das war wirklich wie eine Neugeburt“

Das Gefühl sei „unerträglich“ gewesen. „Es war so unangenehm. Also auch so mit der Schwerkraft“, erklärt die Schauspielerin ihrem Podcast-Partner Riccardo Simonetti. „Es hat sich ganz schwer und beängstigend angefühlt.“ Ihre Augen habe sie dabei nur kurz geöffnet, „und dann habe ich die ganz schnell wieder zugemacht, weil ich dachte, das werde ich sonst nicht überleben“.

Zu allem Übel sei ihr auf dem Rückweg „so, so elendig schlecht“ geworden: „Dann musste der Körper tun, was er tun musste. Und dann, ja, hab ich leider angefangen zu brechen. Mir war das so unangenehm. Während ich geflogen bin!“ Umso erleichterter sei Rojinski gewesen, als sie wieder den Boden erreichte: „Das war wirklich wie eine Neugeburt, weil ich so schlimm Angst hatte.“

Ab 2012 hatten sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf im „Duell um die Welt“ regelmäßig in absurden Mutproben-Aufgaben gemessen - seit 2018 in einer Team-Variante. 2025 war Schluss, die Stars hielten die Show für auserzählt. (tsch)