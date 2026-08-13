„Nicht für uns bestimmt“Paris Jackson packt über Kindheit auf Neverland Ranch aus

Gerade einmal elf Jahre alt war Paris Jackson, als ihr berühmter Vater Michael Jackson 2009 an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol starb. Im Podcast „Call Her Daddy“ erinnerte sich die heute 28-Jährige nun an die Jahre vor dem Tod ihres Vaters. Sie habe „die ersten paar Jahre“ ihres Lebens auf der legendären Neverland Ranch verbracht, erzählt Jackson.

Die Vorteile des zum Kinderparadies ausgebauten Anwesens konnte sie jedoch nur bedingt nutzen. „Ich bin aufgewacht und zur Schule gegangen“, schildert sie ihren damaligen Alltag. Die Regel sei simple gewesen: „Wenn man brav ist und seine Haushaltsaufgaben erledigt, seine Hausaufgaben macht und all das tut, was man tun soll - dann darf man am Wochenende Tiere anschauen, Fahrgeschäfte fahren und ins Kino gehen.“

Gleichzeitig sei Paris Jackson und ihren Geschwistern „sehr, sehr deutlich gemacht“ worden, „dass all die Attraktionen dort nicht für uns bestimmt waren“. Die Schauspielerin erinnert sich: „Die waren für benachteiligte Kinder und unheilbar kranke Kinder, die nicht einfach so nach Disneyland fahren konnten.“ Es „wäre cool gewesen“, den eigenen Freizeitpark alltäglich nutzen zu können, räumt der Promi-Sprössling ein. Heute glaube sie jedoch, aufgrund der strengen Erziehung am Boden geblieben zu sein.

„Wir durften weder fernsehen noch Filme anschauen“

Auch, als die Familie dem Luxus-Anwesen mit eigenem Vergnügungspark nach den Vorwürfen und Prozessen wegen Kindesmissbrauch den Rücken kehrte, hätten weiterhin strikte Regeln gegolten. „Wir durften weder fernsehen noch Filme anschauen. Es sei denn, wir nutzten es zum Lernen. Oder am Wochenende, wenn wir alles erledigt hatten, was wir tun sollten.“

Mit seiner zweiten Ehefrau Deborah Jeanne Rowe wurde Michael Jackson Vater von Prince und Paris; später brachte eine bis heute unbekannte Frau seinen zweiten Sohn Prince Michael Jackson II, genannt „Blanket“, auf die Welt. Die einzige Tochter des „King of Pop“ wagte schließlich selbst den Schritt in die Öffentlichkeit: 2018 hatte Paris Jackson ihren ersten Auftritt in einem Film (“Gringo“) und feierte kurz darauf auch ihr Debüt als Musikerin. Nach diversen Negativschlagzeilen im Laufe der Jahre erklärte sie 2025 schließlich, lange von Alkohol und Heroin abhängig gewesen, aber seit fünf Jahren clean zu sein. (tsch)