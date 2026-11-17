Die Influencerin Patrice Aminati hat eine gemeinsame Reise mit ihrer Tochter abgebrochen und befindet sich erneut in stationärer Behandlung. Über ihren Instagram-Account veröffentlichte die 31-Jährige eine Bildergalerie der vergangenen Wochen, die neben Urlaubseindrücken auch eine Aufnahme aus einer Klinik zeigt.

„Urlaub abgebrochen und wieder Krankenhaus“, kommentierte Aminati das entsprechende Bild. Weitere Einzelheiten zu den Gründen für die Einweisung oder zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand teilte sie nicht mit.

Nebenwirkungen der Medikamente belasten Reise

Ein Großteil der veröffentlichten Aufnahmen dokumentiert zunächst unbeschwerte Momente der Reise. Die Bilder zeigen Aminati zusammen mit ihrer Tochter Charly Malika auf einem Golfplatz sowie am Meer. Gleichzeitig macht die 31-Jährige die gesundheitlichen Rückschläge während des Aufenthalts öffentlich. Auf einem Foto sind zahlreiche Medikamente zu sehen, die vor ihr auf dem Boden ausgebreitet liegen.

In einer Videosequenz, die noch vor der vorzeitigen Rückreise entstand, zeigt sich Aminati erschöpft im Bett. Sie berichtet darin, dass die ersten beiden Tage zwar sehr schön gewesen seien, es ihr ab dem Mittag jedoch „richtig schlecht“ gegangen sei. Als Ursache benennt sie die eingenommenen Medikamente. Davon abgesehen bezeichnet sie die Reise als „fantastisch“ und erklärt, sie benötige lediglich etwas Ruhe.

Palliative Behandlung nach Hautkrebs-Diagnose

Patrice Aminati leidet an schwarzem Hautkrebs. Die Diagnose erhielt sie im März 2023, als ihre Tochter sieben Monate alt war. Nachdem im Jahr 2025 eine weitere Metastase festgestellt worden war, gilt die Krebserkrankung inzwischen als unheilbar und befindet sich im vierten Stadium. Die 31-Jährige wird palliativ behandelt.

Über die gesundheitlichen Herausforderungen informiert sie ihre Follower regelmäßig in den sozialen Medien. Bereits Mitte Oktober schilderte sie in einer nächtlichen Instagram-Story die „erdrückenden Nebenwirkungen“ ihrer Tabletten, durch die ihr Körper nicht zur Ruhe komme.

Zu diesem Zeitpunkt schrieb sie: „Schmerzen. Angst. Aushalten. Durchhalten.“ Im Dezember gab Aminati zudem die Trennung von dem Moderator Daniel Aminati bekannt, den sie im April 2022 geheiratet hatte. (jag)