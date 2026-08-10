Influencerin Patrice Aminati ist auf Instagram normalerweise sehr aktiv. In den vergangenen Wochen war das anders: Weil die 31-Jährige schon länger nicht von sich hatte hören lassen, machten sich ihre Fans Sorgen. Denn Aminati ist unheilbar krebskrank.

Nun hat die Influencerin ihren Instagram-Account genutzt, um „ein kleines Lebenszeichen von mir“ zu teilen. „Ich lebe noch. Ich lebe gern. Ich versuche, im Jetzt zu leben“, schreibt sie in einer Story, die sie auf der Sozialen Plattform veröffentlichte. Als Antwort „auf die vielen lieben Nachfragen, Gedanken und Wünsche“ schrieb Aminati knapp: „Danke. Von ganzem Herzen Danke.“ Eine Schlagzeile wolle sie nicht „provozieren“. „Verzeiht mir, dass ich nicht antworte - nicht antworten kann“, richtet sie sich direkt an ihre Follower. Die Kraft, die sie habe, versuche sie, „meiner Tochter zu schenken“. Sie hat eine Tochter aus ihrer Beziehung mit ProSieben-Moderator Daniel Aminati.

Im Juli hatte Patrice Aminati bekannt gemacht, dass eine Spezialtherapie gegen ihre Erkrankung nicht wirke. „Meine genetische Körperzellenstruktur springt darauf leider nicht an“, sagte sie in einem Video bei Instagram. (tsch)