„Wie eine Rosine“Patrice Aminati unterschätzte Hautkrebs-Symptome während der Schwangerschaft

Bei der Moderatorin Patrice Aminati wurde im Jahr 2023 fortgeschrittener schwarzer Hautkrebs im Stadium vier diagnostiziert. Wie die 31-Jährige im Gespräch mit Leon Windscheid im ZDF-Format „Terra Xplore: Im Kopf von ...“ berichtete, traten die ersten gravierenden Symptome während ihrer Schwangerschaft auf. Zu dieser Zeit hätten sich mehrere Muttermale verändert und seien erhabener geworden.

Leon Windscheid spricht mit krebskranker Patrice Aminati

Besonders eine Stelle am Hals habe sich drastisch entwickelt. Die Wucherung sei „wie so eine Rosine“ herangewachsen und habe schließlich geblutet. Aufgrund der typischen körperlichen Veränderungen in anderen Umständen brachte Aminati diese Reaktionen jedoch mit der Schwangerschaft in Verbindung. Deshalb schob sie eine Begutachtung rund ein halbes Jahr lang vor sich her.

Laut Aminati bestand in ihrer Familie bereits eine genetische Veranlagung. Deshalb hatte sie zuvor regelmäßig Vorsorgetermine wahrgenommen.

Späte Gewissheit und der Kampf für die Tochter

Erst Monate nach der Entbindung stellte sich Aminati einem Hautarzt vor. Zwei Tage später folgte der telefonische Befund mit der Aufforderung zur sofortigen Einweisung in ein Krankenhaus.

Die Nachricht traf die junge Mutter völlig unvorbereitet, da sie sich zu diesem Zeitpunkt voll auf die Betreuung ihres Neugeborenen konzentrierte: „Ich habe gesagt: Ich habe ein kleines Baby zu Hause. Die Waschmaschine läuft! Mich hat das total überfahren.“

Patrice Aminati befindet sich in palliativer Behandlung

Inzwischen befindet sich Aminati in palliativer Behandlung. Als größte Stütze und Motivation bezeichnet sie ihre heute vierjährige Tochter Charly Malika.

Trotz großer Angst wolle sie nicht aufgeben und betonte, die Verantwortung für ihr Kind mindestens bis zu dessen 18. Lebensjahr zu tragen: „Und wenn ich sie auf allen Vieren über diese Ziellinie bringe.“ Ihr Ziel bleibe das Weiterleben, da sie nach wie vor „Durst und Hunger aufs Leben“ habe.

Zuletzt hatte Patrice Aminati immer wieder Einblicke in ihren Alltag mit Hautkrebs im Endstadium gegeben und über belastende Nebenwirkungen berichtet. So zeigte die 31-Jährige auf Instagram unter dem Titel „Meal Prep“ ihre umfangreiche Medikamentenvorbereitung. Auf dem Foto sind zahlreiche Tablettendosen zu sehen, sortiert nach morgens, mittags, abends und nachts, daneben liegen geöffnete Medikamentenpackungen. (jag)