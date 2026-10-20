Patricia Kelly spricht über Krebserkrankung„Das hat mir mein Leben gerettet“

Patricia Kelly (56) hat sich mit einer wichtigen Botschaft an ihre Fans gewandt. Anlass ist der „Brustkrebsmonat“ Oktober, der weltweit für Aufklärung über die Krankheit genutzt wird. Die Sängerin weiß aus eigener Erfahrung, wie viel eine frühzeitige Krebsdiagnose bewirken kann. Vor rund 17 Jahren erkrankte sie selbst an Brustkrebs. Auf Instagram spricht sie nun offen über ihre Erfahrungen und appelliert an ihre Community, die Vorsorge ernst zu nehmen.

Die 56-Jährige musste sich wegen ihrer Erkrankung im Jahr 2009 die rechte Brust amputieren lassen. Dass der Krebs rechtzeitig entdeckt wurde, sei für sie damals ein großes Glück gewesen. Ihre Mutter hingegen verlor den Kampf gegen die Krankheit.

Nun möchte die Sängerin erneut auf die Bedeutung der Früherkennung aufmerksam machen. Dafür hat sie sich mit einem persönlichen Beitrag auf Instagram an ihre Follower gewandt. „Wie einige von euch wissen, hatte ich vor vielen Jahren selber Brustkrebs und bin heute nur am Leben, weil ich zur Vorsorge gegangen bin“, schreibt sie. Ihre Geschichte soll anderen Mut machen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und Untersuchungen nicht aus Angst aufzuschieben.

Patricia Kelly dankt ihrem Ärzteteam: „Sie sind meine Helden“

Dabei macht Kelly deutlich, dass sich die medizinischen Möglichkeiten im Laufe der Zeit weiterentwickelt haben. Heute gebe es „Geräte und Therapien, die unsere Leben retten können“, erklärt sie. Mit Blick auf ihre Mutter betont die Sängerin, dass sie sicher sei, „dass meine Mama alles getan hätte, hätte sie diese Möglichkeiten damals gehabt“.

Dass eine Vorsorgeuntersuchung Überwindung kosten kann, weiß Patricia Kelly aus eigener Erfahrung. Auch sie sei vor ihrer ersten Mammografie nicht frei von Sorgen gewesen. Trotzdem habe sie sich für die Untersuchung entschieden. Dass ihr Brustkrebs früh erkannt wurde, empfindet sie rückblickend als großes Glück.

Für die Unterstützung während ihrer Erkrankung ist Kelly bis heute dankbar. Sie sei „voller Dankbarkeit für alle Ärzte, Ärztinnen und das medizinische Fachpersonal, das mich betreut hat und heute noch betreut. Sie sind meine Helden“, erklärt die Sängerin. Sie ruft ihre Community dazu auf, über Brustkrebs zu sprechen und andere Menschen für die Vorsorge zu sensibilisieren. Denn eine frühe Diagnose könne entscheidend sein.

Ihr Appell an ihre Follower: „Geh zur Vorsorge! Denn es kann dein Leben retten! Hab keine Angst, denn was früh erkannt wird, ist besser behandelbar.“

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