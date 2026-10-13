„Meine Frau ist gestorben“Paul Panzer macht Schicksalsschlag öffentlich

Im Frühjahr sagte der Comedian Paul Panzer überraschend sämtliche Auftritte ab. Damals war von einem schweren persönlichen Verlust im engsten Familienkreis die Rede. Nun hat sich der 54-Jährige erstmals öffentlich über den Schicksalsschlag geäußert. „Meine Frau ist gestorben, die Liebe meines Lebens. 25 Jahre waren wir zusammen“, erklärte Panzer im Podcast „Betreff: Leben - die Sprechstunde mit Hans Sigl“. Das geht aus einer vorab verbreiteten Mitteilung hervor. Die aktuelle Folge mit „Bergdoktor“-Star Hans Sigl als Podcast-Gastgeber wird am 14. Oktober veröffentlicht.

Panzer sprach auch darüber, wie er versucht, den schweren Verlust zu bewältigen: „Da kann ich aber trotzdem nicht sagen: Ja gut, jetzt ist alles zu Ende“, erklärte er seine Haltung. Er und seine verstorbene Ehefrau hätten einen gemeinsamen Sohn: „Ich kümmere mich um meinen Sohn“, sagte Panzer und brachte eine Hoffnung zum Ausdruck: „Darüber bekommt man aber auch wieder ein Gefühl dafür, dass vielleicht, bestenfalls, wenn man das dann glauben will, alle Dinge wieder zusammenfließen.“

Paul Panzer: „Ich finde wirklich, dass das Leben ein großes Geschenk ist“

Seinen Lebensmut scheint der gebürtige Dürener nicht verloren zu haben, wie er im Gespräch mit Hans Sigl betonte: „Ich finde wirklich, dass das Leben ein großes Geschenk ist, ein großes Abenteuer ist, und man auch immer wieder trotzdem, wenn Widrigkeiten auftauchen, und die tauchen auf, doch immer wieder noch was findet, wo man sagt: Ach komm, ich guck trotzdem noch um die nächste Ecke.“

Paul Panzer, bürgerlich Dieter Tappert, wurde nach der Jahrtausendwende als Stand-up-Comedian bekannt. Erste TV-Shows moderierte er beim Privatsender RTL. Zweimal wurde Panzer mit dem Deutschen Comedypreis geehrt. Sein aktuelles Bühnenprogramm trägt den Titel „Schöne neue Welt - Welcome to Hell“. Für die kommenden Auftritte in zahlreichen deutschen Städten sind wieder Tickets erhältlich. (tsch)