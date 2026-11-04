„Perfektes Dinner“-Dessert steht plötzlich in Flammen„Hoffentlich hat sie einen Feuerlöscher“

Betty dekoriert leidenschaftlich gerne, was man ihrer Wohnung in Vomp bei Innsbruck und auch ihrem Style sofort ansieht: „Ich bin schon ein bisschen ein bunter Vogel.“ Die gelernte Floristin arbeitet jetzt als Leitung der Spielwarenabteilung in einem Drogeriemarkt: „So kindisch, wie ich bin, passe ich da super hin.“ Das Haus der Großeltern hat sie gemütlich eingerichtet, nur in die Küchenschränke sollte man nicht schauen: „Man macht es auf und es fällt irgendwas raus.“

Betty bezeichnet sich selbst als „bunten Vogel“. (Bild: RTL / ITV Studios Germany) Copyright: RTL / ITV Studios Germany

Nach den Vorbereitungen zum „Perfekten Dinner“ verabschiedet sich Tochter Natalie (27): „Ruhe bewahren und nicht peinlich sein, bitte!“ Dann kann der italienische Abend mit dem Motto „Una notte italiana“ beginnen:

Vorspeise: „Sommerflirt auf Capri“ - Frittierte Burrata auf Tomaten-Spargel-Erdbeer-Salat Hauptspeise: „Sardische Leidenschaft“ - Rind in Myrtenlikör-Sauce mit Karotten und cremigem Püree Nachspeise: „Dolce tentazione“ Tonka-Topfenmousse auf Erdbeer-Rhabarber-Ragout

„Die Betty ist ein richtig cooler, flippiger Typ“, freut sich Birgit (55) schon auf den Abend im dekorativen Ambiente. Mario (47) weiß, wozu Betty fähig ist, immerhin machte sie die Deko für seine Hochzeit. Für den Hauptgang drückt er ihr die Daumen: „Wenn das Rind nicht den richtigen Gargrad hat, ist das ganze Menü im Eimer.“

Bettys Wohnung ist „Wow! Wow! Wow!“

Die Einrichtung von Deko-Queen Betty begeistert die Gäste. (Bild: RTL / ITV Studios Germany) Copyright: RTL / ITV Studios Germany

Mit dem fertig gemixten Negroni Spritz wartet Betty ungeduldig auf ihre Gäste: „Wenn die Eiswürfel geschmolzen sind, sind sie selber schuld.“ Außerdem droht sie an: „Wenn sie zu lange brauchen, werde ich anfangen, die Gastgeschenke wegzutun.“ Ist natürlich nur ein Spaß, und kurz darauf klingelt es auch schon.

Birgit (links) und Daniel (Mitte) sind gespannt auf das Rind in Myrtenlikör-Sauce. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Wow! Wow! Wow!“, begutachten die Gäste schwer beeindruckt die Einrichtung. „Ich sag ja, die Deko-Queen“, saugt Mario die Details in sich auf. Derweil frittiert Betty in der Küche Burrata für fünf Personen: „Das ist heute Premiere. Wir werden sehen.“ Ganz bleiben die Bällchen nicht, schmecken tun sie trotzdem. Allerdings passt für Daniel (36) der „Sommerflirt auf Capri“ nicht ganz zum Gericht: „Die Burrata war vielleicht zu schwer für einen Flirt. Das ist dann schon eine Langzeitbeziehung.“

Feurige Überraschung beim Nachtisch

Die Inspiration zur Myrtenlikör-Sauce kam Betty auf Sardinien. „Interessant, die Soße“, findet Lisa (26). „Süß, lieblich, würzig“, beschreibt Daniel den Geschmack. Der Gargrad passt den Gästen ebenfalls. Beim Essen entdeckt Daniel im Hintergrund ein Foto. „Das ist meine Oma, mit der habe ich eine ganz innige Beziehung gehabt“, deshalb hat Betty ein Herz mit ihrer Asche neben dem Bild liegen.

Fürs Dessert hat sich Betty einen besonderen Show-Effekt überlegt. Über ihr Erdbeer-Rhabarber-Ragout mit Tonka-Topfenmousse stülpt sie Pyropapier: „Das verwenden Zauberer für Zauberkünste.“ Am Tisch wird es angezündet, „dann hoffen wir, dass es funktioniert“.

„Mysteriös!“, raunen die Gäste beim Servieren. „Wir haben da jetzt eine Überraschung“, baut Betty die Spannung auf. „Es wird ein bissl gefährlich“, rät sie zu mehr Abstand. Denn das Papier brennt mit beachtlicher Flamme ab - womit niemand gerechnet hat. „Jetzt hab ich Angst“, geht Lisa in Deckung. Birgit überlegt: „Hoffentlich hat sie einen Feuerlöscher da.“ Nach und nach enthüllen die Flammen den Nachtisch, und nach dem ersten Schrecken findet Mario: „Es war witzig.“

Für den Wochensieg reicht die Pyro-Einlage leider nicht, trotzdem holt sich Betty mit 34 Punkten eine top Bewertung ab. (tsch)