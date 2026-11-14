„Schöner Wohnen von Seite 1 bis 25“„Perfektes Dinner“-Gäste sind von Lindas Einrichtung baff

Auch wenn ihre superordentliche, konsequent auf Purismus stilisierte Einrichtung es nicht vermuten lässt: Linda (37) lebt nach eigenen Angaben ein „buntes, verrücktes Leben“. Die selbstständige Friseurin in fünfter Generation (“Ich könnte mir keinen anderen Job vorstellen“) liebt Kreativität, auch im Rahmen von „Familienprojekten“ mit ihren beiden Kindern. So verbreitet ein „Monster“-Gemälde mit Smiley die Message: „In jeder Lebenslage einfach weiterlächeln.“

„70 Kilo auf ein Eis“: Fürs Dessert setzt Linda zum Sprung an. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Auch ihr Menü, das sie an Tag 4 von „Das perfekte Dinner“ in Ostwestfalen-Lippe zubereitet, überrascht mit ungewöhnlichen Kombinationen - und einem Dessert, das für einen ganz besonderen Auftritt sorgt.

Motto: From root to bloom

Vorspeise: Roots & Vines - Sauerteig / gebratene Weintrauben / Burrata / Erbsen-Hummus Hauptspeise: Golden Fields - Zitronen-Maishähnchen / grünes Püree / Miso-Aubergine / Radieschen Nachspeise: Tea & Bloom - Schwarzteecreme / Rhabarber-Zitrone-Ingwer / Erdbeere / weiße Schokolade

Linda springt aufs Dessert: „70 Kilo auf ein Eis!“

Ganzkörpereinsatz fürs Dessert: Linda drückt aufs Eis. (Bild: RTL) Copyright: RTL

An Tag 4 trifft sich die „Dinner“-Runde aus Ostwestfalen bei Linda in Bielefeld. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Schon beim Betreten von Lindas Haus wird klar: Hier wird nichts dem Zufall überlassen. Allein in der Küche entfaltet sich ein Wohnkonzept ohne Hochschränke, dafür mit einer 8,5 Meter langen Küchenzeile und viel Gespür für Farben, Formen und sorgfältig platzierte Dekoobjekte. Grau, Weiß und Beige bilden die stilvolle Basis. Karin (59) ist begeistert: „Schöner Wohnen von Seite 1 bis 25 - ich würde glatt einziehen und Linda rausschmeißen!“

Auch in der Küche beweist Linda Mut zur Kreativität. „Von der Wurzel bis zur Blüte“ nennt sie ihr Menü: „Ich finde schön, etwas zu assoziieren.“ Statt klassischem Kichererbsen-Hummus serviert sie eine Variante mit Erbsen. Zu Petras (55) Freude: „Mit Kichererbsen ist er mir zu grisselig.“ Dazu gibt es gegrillte Weintrauben, die bei Karin für wahre Geschmacksdetonationen sorgen: „Sie explodieren geradezu im Mund!“ Auch eine ungewöhnliche Kombination weckt ihre Neugier: Schokolade mit Estragon: „Fasziniert mich“, stellt sie fest.

Beim Dessert wird es dann „himmlisch“ (Christina, 43) - und offenbar auch sportlich. Um für ein Deko-Element einen gefrorenen Rhabarberlikör mit Erdbeere ausstechen zu können, braucht Linda ganzen Körpereinsatz. Sie springt einfach drauf: „70 Kilo auf ein Eis“, nennt sie ihre ziemlich besondere Nachtisch-Performance! Nicht nur Petra ist hellauf begeistert: „Alle Geschmacksrichtungen in einem - dass man das schmecken durfte, danke!“

Am Ende des Abends ist die mit 38 Punkten belohnte Linda glücklich: „Ich bin happy und beseelt.“ Ihre Gäste haben einen Abend erlebt, der so glitzernd war, wie die perfektionistische Gastgeberin es geplant hatte. (tsch)