„Perfektes Dinner“-Gastgeber besorgt„Meine Nachbarn müssen sich denken, ich hab Durchfall“

Zum zweiten Mal diese Woche trifft sich die Innsbruck-Runde in Vomp, um „Das perfekte Dinner“ zu verspeisen. „Wir sind absolute Blumenliebhaber“, erklärt Mario, warum überall so viele Blumen zu finden sind. Und die landen später auch auf den Tellern seiner Gäste. „Die Betty war unsere Deko-Queen bei der Hochzeit“, zeigt der Berufsberater die Hochzeitskerze, die seine „Dinner“-Mitstreiterin vor zwei Jahren gebastelt hat.

Anna-Maria (17), die Tochter von Marios Kollegin und Freundin, kann nach dem Probesessen berichten: „Das war der beste Reis, den ich jemals gegessen habe. Das war so gut, ich träume jetzt noch davon.“ Die Testesser mussten sogar einen detaillierten Fragebogen ausfüllen, damit Perfektionist Mario sein Menü optimieren konnte: „Ich bin sehr kritikfähig.“ Zum Motto „Der Duft des Gartens trifft das Meer“ gibt es:

Vorspeise: Rosmarinsuppe aus dem Glas / Hähnchen / Rosmarinspieß / essbare Blüten Hauptspeise: Seeteufelfilet / Gemüse / Safranrisotto / aromatische Luft / essbare Blüten Nachspeise: Zitronencreme / Früchte / Schokoladenkorb / Gartenessenz

Mario widmet sich dem kniffeligsten Teil des Desserts: dem bruchfreien Lösen der Schokokörbchen. (Bild: RTL / ITV Studios Germany) Copyright: RTL / ITV Studios Germany

Daniel (36) könnte sich bei Mario „was aus der Molekularküche“ vorstellen. Betty (50) befürchtet ihren „Endgegner“ Muscheln oder Scampi. Während Daniel seine Vermutung im Menü ein bisschen bestätigt sieht, kann Betty aufatmen: Es gibt nur Fisch, keine Meeresfrüchte.

Didgeridoo - oder lieber doch nicht

Birgit, Lisa, Mario, Daniel und Betty (von links) genießen Seeteufel mit einem hervorragenden Risotto. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Nach den Vorbereitungen bleibt Mario noch Zeit für ein kleines Didgeridoo-Konzert: „Ich kann es nicht wirklich, aber ich kriege den Ton raus.“ Das dürfen dann auch die Gäste versuchen, während sich Mario an die Vorspeise macht. Daniels klägliche Versuche erheitern immerhin Betty, Birgit (55) und Lisa (26). „Meine Nachbarn müssen sich denken, ich hab' den schlimmsten Durchfall der Welt“, lacht Mario.

„Blumen werden heute unsere treuen Begleiter sein“, verkündet Mario beim Servieren der Vorspeise. Daniel vermisst das Rosmarinaroma: „Man könnte eher sagen, es war eine Champignon-Suppe.“ Betty kritisiert auch die Fleischbeilage: „Das Hähnchen war für mich sehr trocken.“ Nicht hingegen der Reis: „Das ist wirklich das beste Risotto, das ich bis jetzt gegessen habe.“ Alle beißen beherzt ins gelbe Blümchen. „Tagetes habe ich noch nie gegessen“, kaut Birgit interessiert darauf herum.

„Seeteufel ist mit Abstand der beste Fisch, aber auch zugleich der hässlichste“, vermittelt Mario ein bisschen Warenkunde zum Hauptgang. „Wenn Fisch immer so schmecken würde, wie der Fisch, dann mag ich Fisch“, freundet sich sogar Betty mit dem Meeresbewohner an.

Schokokorb dank KI-Tipp

Das Highlight: Zitronen-Limetten-Creme im selbstgemachten Schokokorb. Dank Tipp der KI gelingt das Schokoschälchen auch wie erhofft. „Wo andere einen Luftballon verwenden, verwende ich ein bisschen Öl, ein rundes Glas und Frischhaltefolie“, erklärt Mario die Vorgehensweise. Ebenfalls eine knifflige Angelegenheit stellt die Konsistenz der Basilikumessenz dar: „Sie könnte besser sein, aber ich bin schon froh, dass sie überhaupt existiert.“

„Wir sind erstummt vor deiner Nachspeise“, lässt Betty die Dessertkomposition auf sich wirken. „Witzige Kombination, das Basilikum mit süß.“ Auch die anderen können wenig aussetzen.

Für sein fast perfektes Dinner bekommt Mario 35 Punkte und setzt sich damit neben Daniel auf die Spitzenposition. Nur noch Birgit kann den beiden den Wochensieg streitig machen. (tsch)