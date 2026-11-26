Schweißtreibend: An Dirks Dinner-Abend in Mönchengladbach klettert das Thermometer auf 35 Grad. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Rind, Rind und noch mal Rind! Bei „Das perfekte Dinner“ gibt es diese Woche offenbar kein Entkommen vor dem edlen Fleisch. Zum vierten Mal landet an Tag 4 ein Filet auf dem Teller. Gastgeber Dirk (52) hat sich dafür etwas Besonderes überlegt: Sein Filet soll auf Kräutern und Heu gebettet garen, umhüllt von einem Salzteig. Doch bevor die Gäste genießen können, muss der Gastgeber erst einmal selbst durchhalten. Bei 35 Grad Sommerhitze am Niederrhein wird es in der Küche nämlich ordentlich heiß.

Dirk ist eigentlich ein Mann der ruhigen Töne. Der Zerspanungsmechaniker, Borussia-Fan und Spieler einer Alte-Herren-Mannschaft besticht mit Stoizismus, einer sehr beruhigenden Stimme, aber auch Überraschungen. „Tief in mir drin ist so ein bisschen Kreativität, die sprudelt gelegentlich hoch“, erklärt er.

Zum vierten Mal Rind in dieser Woche! Doch Petra (links) und Jenny freuen sich auch auf Dirks Filet. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Heute darf sie sich am Herd zeigen. Allerdings macht ihm die Hitze schwer zu schaffen. „Bin froh, wenn ich später unter der Dusche stehe“, gesteht er. Das Schweißhandtuch darf sogar mit an den Esstisch. Und als es ihm endgültig zu warm wird, kündigt er an: „Mir wird warm, ich zieh mal die Kappe aus.“

Motto: Drei Gänge. Drei kleine Geheimnisse. Ein Abend für die Sinne.

Vorspeise: Grünes Gold trifft auf weiße Cremigkeit. Avocado / Büffelmozzarella / Mango / Pinienkerne Hauptspeise: Unter einer schützenden Kruste verborgen, ruht zartes Rot auf duftendem Heu und Kräutern. Rind / Salz / Sellerie / Schalotten Nachspeise: Bittere Bohne küsst süße Sünde. Espresso / Mehl / Orange

Niemand schmeckt das Heu

Jenny und Alex entschlüsseln Dirks textlastige Menükarte. (Bild: RTL) Copyright: RTL

22 Uhr und noch kein Hauptgang - Petra (rechts), May-Britt und Alex bleiben jedoch gelassen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Zum Auftakt gibt es Avocado und Mango mit Büffelmozzarella. Das zugehörige selbstgebackene Baguette findet Petra (59) „sehr warm und knackig“. Dirk wiederum hat eine klare Meinung zum Brot: „Gekauft gehört sich nicht beim 'Perfekten Dinner'.“ Beim Rinderfilet muss May-Britt (25) nachfragen: „Auf der Karte stand was mit Heu - wird das auch eingesetzt?“ Und tatsächlich: Das Heu soll beim Garen den Eigengeschmack des Fleisches hervorheben, Kräuter sorgen für zusätzliche Aromen. Die Spannung steigt!

Dirk ummantelt sein Rinderfilet mit Heu, Kräutern und einem Salzteig. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Doch der Abend läuft nicht ganz nach Drehbuch. „Stromausfall hab ich in meinem Regiebuch nicht stehen“, stellt Dirk angesichts der technischen Panne trocken fest. Seine stoische Ruhe bleibt ihm trotzdem erhalten. Auch das Zeitmanagement gerät ins Schwitzen. Alex' Magen knurrt schon, als Dirk um 22.15 Uhr noch mit der frittierten Petersilie beschäftigt ist. Das heiße Öl spritzt, die Petersilie verbrennt teilweise. Kulinarische Lebensgefahr statt Küchenroutine!

„Wie im Sternerestaurant!“

Geschmacklich kann das Hauptgericht trotzdem überzeugen. „Schmeckt fantastisch“, lobt Petra. May-Britt schwärmt besonders von den Schalotten, Alex (38) schmeckt die Kräuter heraus. Das Heu bleibt für ihn allerdings unauffindbar: Er habe es nicht herausgeschmeckt.

Beim Dessert zeigt sich Dirk noch einmal von seiner kreativen Seite: Orangenparfait, Espressokuchen und ein filigranes Karamellgitter. Alex staunt über die Anrichtung: „Wie im Sternerestaurant!“ Das Parfait kommt wunderbar cremig daher, nur den Espresso kann offenbar niemand herausschmecken.

Am Ende hat Dirk trotz Hitze, Stromausfall und Küchenchaos ein ordentliches Dinner serviert, für das er 33 Punkte erhält. Und Jenny (39)? Die freut sich zum Finale bei Petra schon mal vorsorglich „auf ein weiteres Stück Rindfleisch“. In der von Dirk ausgerufenen „Rinderwoche“ ist das wohl die passendste Reaktion. (tsch)