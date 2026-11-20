ZDF-Korrespondent Ulf Röller (rechts) fällte bei „Markus Lanz“ ein hartes Urteil über Donald Trump. (Bild: ZDF / Markus Hertrich) Copyright: ZDF / Markus Hertrich

Am 18. November kam es am Flughafen von Shenzhen zu Bildern, die sofort um die Welt gingen. Chinas Staatschef Xi Jinping empfing US-Präsident Donald Trump persönlich und die beiden umarmten sich. Für China ist das bei Staatsbesuchen eine äußerst ungewöhnliche Geste. Am Donnerstag saßen dann Xi und Trump gemeinsam mit Russlands Präsident Wladimir Putin gemeinsam am Tisch.

Markus Lanz nahm das historische Treffen zum Anlass, die neue Dreier-Dynamik und mögliche Folgen für den Westen zu besprechen. ZDF-Korrespondentin Miriam Steimer berichtete, vor Ort werde das Treffen als „Friedensgipfel“ gefeiert. „Ich glaube, das ist für Peking richtig gut gelaufen“, betonte Steimer. China-Expertin Janka Oertel pflichtete ihr bei, ordnete den Auftritt aber als gezielte Inszenierung Chinas ein: „Es ging nicht um Inhalte, es ging darum, Bilder zu produzieren, die beeindrucken sollen. Und die vielleicht auch bisschen über das hinwegtäuschen sollen, was an Schwäche da ist auf allen drei Seiten.“

China-Expertin Janka Oertel wies auf die starke Wirkung des Bildes von der Umarmung zwischen Xi Jinping und Donald Trump hin. (Bild: ZDF / Markus Hertrich) Copyright: ZDF / Markus Hertrich

Lanz fragte daraufhin: „Wie schaut Amerika auf dieses Treffen?“ Aus den USA zugeschaltet, schilderte ZDF-Korrespondent David Sauer: „Mit ganz ungeheuren Vorbehalten. (...) Wladimir Putin als Person ist hier enorm unbeliebt.“ Politologin Margarete Klein ging noch einen Schritt weiter und bezeichnete Shenzhen als Erfolg für den Kremlchef. Das Treffen sei „ein gigantischer PR-Erfolg für Putin“, weil er „als einer der großen Führer auf der gleichen Augenhöhe mit Trump und Xi“ wahrgenommen werde.

Experte mahnt: „Absicht, dass die Europäer nicht dabei sind“

Militärexperte Franz-Stefan Gady befürchtete, Russland könne nach dem Gipfel „Rückenwind“ in den Krieg in der Ukraine mitnehmen. (Bild: ZDF / Markus Hertrich) Copyright: ZDF / Markus Hertrich

EU-Korrespondent Ulf Röller reagierte entsetzt auf das Signal, das von dem Format ausgehe: „Da sitzen andere Wertestrukturen am Tisch und die wollen natürlich auch die Welt aufteilen.“ Für ihn stecke auch eine klare Ausgrenzung Europas dahinter. Es sei „Absicht, dass die Europäer nicht dabei sind, weil man sie nicht mehr will. Weil man sie auch für irrelevant hält“. Besonders fassungslos machte Röller die Szene bei Trumps Ankunft: die Umarmung durch Xi. „Ein Honigtopf-Moment war das für mich ehrlich gesagt“, sagte Röller und spielte damit auf die Affäre um Ex-Nvidia-Chef Jensen Huang und eine mutmaßliche chinesische Spionin an.

Die Runde bei „Markus Lanz“ diskutierte am Donnerstagabend über die Folgen des Gipfels in Shenzhen zwischen China, den USA und Russland. (Bild: ZDF / Markus Hertrich) Copyright: ZDF / Markus Hertrich

Seine Zuspitzung lautete: „Putin und Xi sind eigentlich aufgetreten wie zwei wandelnde Honigtöpfe, in die Trump voll hereingefallen ist.“ Lanz nahm das als Steilvorlage für die Frage nach Europas Rolle: „Was war die Botschaft an uns?“ Miriam Steimer antwortete: „Das ist ein Gipfel ohne Europa, (...) aber mit Themen, die durchaus ja europäische Kerninteressen betreffen.“ Es sei „ein sehr starkes Zeichen nach Europa, zu sagen, ihr seid hier nicht mit am Tisch, aber wir sprechen trotzdem über diese Dinge“.

Militäranalyst über Ukrainkrieg: Russland hat „eine leicht optimistische Stimmung“

Militäranalyst Franz-Stefan Gady lenkte den Blick schließlich auf die Folgen für den Ukraine-Krieg. Er warnte: „Wir können davon ausgehen, dass in den kommenden Jahren Russland sehr stark auf die nukleare Abschreckung setzen wird, weil es eben diese enormen Verluste in der Ukraine erlitten hat.“

Russland-Korrespondent Michael Thumann mahnte zudem mit Blick auf die verbleibende Amtszeit Trumps: „Da könnte Putin noch einiges zugestanden werden von Washington, und deshalb müssen wir Europäer da gewaltig auf der Hut sein.“ Zum Ende der Runde klang bei Gady an, dass Moskau bereits Rückenwind wittere. Laut des Experten gebe es hinsichtlich des Kriegs in der Ukraine „eine leicht optimistische Stimmung innerhalb der russischen Streitkräfte (...) und anscheinend auch im Kreml“. (tsch)