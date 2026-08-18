„Pop Around the Clock“Ein klangvolles Versprechen seit über 20 Jahren

Zwischen viel Rock und Pop findet sich dank Lang Lang (bei der „Gala des Pièces Jaunes“, 2025) auch ein bisschen Klassik im Programm. (Bild: ZDF/Jacovides Moreau/Best Image) Copyright: ZDF/Jacovides Moreau/Best Image

„Pop Around the Clock“, das ist schon ein ziemlich cooler Titel für so einen Thementag. Vor allem aber ist es ein Versprechen, das 3sat seit über 20 Jahren immer wieder aufs Neue abgibt: Musik, Musik, Musik, von früh bis spät, den ganzen Tag lang! Das 3sat-Format hat Tradition seit Silvester 2002, nach ein paar Mainacht-Ausgaben wurde 2021 auch eine regelmäßige „Summer Edition“ eingeführt. Jetzt also ist es wieder so weit. Getränke kaltstellen, Snacks auf den Tisch und Möbel verrücken für die kleine Tanzfläche im Wohnzimmer: Am Samstag, 22. August, läuft die nächste „Summer Edition“ von „Pop Around the Clock“ (die einzelnen Sendungen sind auch in der Mediathek abrufbar).

Bei einem Festival würde man wohl sagen: Er hat den besten Slot. Marterias Rostock-Konzert läuft bei „Pop Around the Clock“ ab 20.15 Uhr. (Bild: ZDF/Bastian Bochinski) Copyright: ZDF/Bastian Bochinski

Zum ersten Kaffee am Morgen startet 3sat mit zwei Dokumentationen, die jeweils als Erstausstrahlung zu sehen sind: „The True Story of Bad Bunny“ (6.05 Uhr) und „The True Story of Robbie Williams“ (6.50 Uhr). Ab 7.35 Uhr wird dann erstmals etwas aufgedreht mit vier „Pop Around@Bauhaus“-Konzertfilmen: Es spielen Alli Neumann, Florian Künstler, Jeremias und Tiavo (einstündige Mitschnitte aus dem Bauhaus Dessau, auch jeweils als TV-Premiere).

Liam Gallagher macht den Rausschmeißer

Unter den ersten Konzerten der diesjährigen „Summer Edition“ von „Pop Around the Clock“ findet sich unter anderem auch ein Gig der Band Tiavo im Bauhaus Dessau. (Bild: ZDF/Thomas Ruttke) Copyright: ZDF/Thomas Ruttke

Auf die ersten klangvollen Highlights am Vormittag folgen im weiteren Verlauf des Tages unter anderem Konzerte von Christina Stürmer (Volkstheater Wien, 12.25 Uhr), Laufey (Hollywood Bowl, 13.40, TV-Premiere), Blur (Wembley, 18 Uhr) und Coldplay (São Paulo, 19.15 Uhr, TV-Premiere), ehe die „Pop Around the Clock“-Party am Abend ihren Höhepunkt erreicht. Zur Primetime zeigt 3sat ein 90-minütiges Konzert von Deutschrap-Star Marteria in seiner Heimatstadt Rostock aus dem Jahr 2026 (20.15 Uhr), danach folgen die beiden letzten Ausgaben der hochkarätigen Pariser Benefiz-Konzertreihe „Gala des Pièces Jaunes“ (ab 21.45 Uhr, unter anderem mit Katy Perry). Den Rausschmeißer am Ende des Musik-Marathons macht Liam Gallagher mit einem Knebworth-Gig aus dem Jahr 2022 (ab 5.05 Uhr). (tsch)