Ein Format, ohne das im TV-Sommer inzwischen etwas fehlen würde: Für die „Summer Edition“ von „Pop Around the Clock“ räumt 3sat wieder 24 Stunden Programm frei. Diesmal sind unter anderem Katy Perry, Alli Neumann, Laufey, Coldplay und Marteria dabei.
„Pop Around the Clock“Ein klangvolles Versprechen seit über 20 Jahren
„Pop Around the Clock“, das ist schon ein ziemlich cooler Titel für so einen Thementag. Vor allem aber ist es ein Versprechen, das 3sat seit über 20 Jahren immer wieder aufs Neue abgibt: Musik, Musik, Musik, von früh bis spät, den ganzen Tag lang! Das 3sat-Format hat Tradition seit Silvester 2002, nach ein paar Mainacht-Ausgaben wurde 2021 auch eine regelmäßige „Summer Edition“ eingeführt. Jetzt also ist es wieder so weit. Getränke kaltstellen, Snacks auf den Tisch und Möbel verrücken für die kleine Tanzfläche im Wohnzimmer: Am Samstag, 22. August, läuft die nächste „Summer Edition“ von „Pop Around the Clock“ (die einzelnen Sendungen sind auch in der Mediathek abrufbar).
Zum ersten Kaffee am Morgen startet 3sat mit zwei Dokumentationen, die jeweils als Erstausstrahlung zu sehen sind: „The True Story of Bad Bunny“ (6.05 Uhr) und „The True Story of Robbie Williams“ (6.50 Uhr). Ab 7.35 Uhr wird dann erstmals etwas aufgedreht mit vier „Pop Around@Bauhaus“-Konzertfilmen: Es spielen Alli Neumann, Florian Künstler, Jeremias und Tiavo (einstündige Mitschnitte aus dem Bauhaus Dessau, auch jeweils als TV-Premiere).
Liam Gallagher macht den Rausschmeißer
Auf die ersten klangvollen Highlights am Vormittag folgen im weiteren Verlauf des Tages unter anderem Konzerte von Christina Stürmer (Volkstheater Wien, 12.25 Uhr), Laufey (Hollywood Bowl, 13.40, TV-Premiere), Blur (Wembley, 18 Uhr) und Coldplay (São Paulo, 19.15 Uhr, TV-Premiere), ehe die „Pop Around the Clock“-Party am Abend ihren Höhepunkt erreicht. Zur Primetime zeigt 3sat ein 90-minütiges Konzert von Deutschrap-Star Marteria in seiner Heimatstadt Rostock aus dem Jahr 2026 (20.15 Uhr), danach folgen die beiden letzten Ausgaben der hochkarätigen Pariser Benefiz-Konzertreihe „Gala des Pièces Jaunes“ (ab 21.45 Uhr, unter anderem mit Katy Perry). Den Rausschmeißer am Ende des Musik-Marathons macht Liam Gallagher mit einem Knebworth-Gig aus dem Jahr 2022 (ab 5.05 Uhr). (tsch)