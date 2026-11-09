Preisgekrönte Jugendserie „Hungry“Die Gewichtszunahme ist kein Happy End

Ronnie (Zoe Magdalena) hat zugenommen - wie es das Ziel der Therapie ist. Dennoch erfüllt der „Erfolg“ die Patientin mit Angst und Unbehagen. Die ZDF-Serie „Hungry“ wurde wegen ihres Realismus und dem konsequenten Erzählen aus Sicht der jugendlichen Patienten gelobt. (Bild: ZDF und © Martin Rottenkolber) Copyright: ZDF und © Martin Rottenkolber

Ronnie (Zoe Magdalena) und Nick (Alessandro Schuster) dürfen nichts miteinander anfangen. Die Regeln im Krankenhaus sind klar: keine Beziehungen unter den Patienten! (Bild: ZDF und © Martin Rottenkolber) Copyright: ZDF und © Martin Rottenkolber

2024 erzählte die ZDFneo-Serie „Hungry“ von der 17-jährigen Ronnie. Wegen ihrer Magersucht und gegen ihren Willen wird sie in eine Jugendpsychiatrie eingewiesen. Hauptdarstellerin und Headautorin Zoe Magdalena - in Wahrheit Anfang 30 - wurde für ihre Serie 2025 mit dem „Grimme-Preis Spezial“ in der Kategorie „Kinder & Jugend“ ausgezeichnet. Nun erzählt sie die Geschichte weiter: Ronnie wird in der Psychiatrie weiter wegen ihrer Essstörung behandelt. Körperlich macht sie Fortschritte und nimmt zu. Innerlich kämpft sie mit Selbsthass, Kontrollzwang und der Angst vor ihrem veränderten Körper. Mit Kimmi (Evelin Schwarz), Milan (Amadin Piatello), Nick (Alessandro Schuster), Melly (Felina Zenner) sowie anderen Patientinnen und Patienten übersteht Ronnie den Alltag zwischen Essbegleitung und Therapie. In der ZDF-Mediathek kann man die sechs neuen Folgen ab Donnerstag, 12. November, streamen. Auch Staffel eins steht dort zum Abruf bereit. Bei ZDFneo läuft Staffel zwei ab Mittwoch, 18. November, 21.45 Uhr.

Party in der Psychiatrie: Gina (Daria Vivien Wolf, links), Melly (Felina Zenner, Zweite von links) und Esta (Saron Degineh) feiern das „Fest der Liebe“. (Bild: ZDF und © Martin Rottenkolber) Copyright: ZDF und © Martin Rottenkolber

Ronnie (Zoe Magdalena) ist über Weihnachten nach Haus gefahren. (Bild: ZDF und © Martin Rottenkolber) Copyright: ZDF und © Martin Rottenkolber

Was geschieht in Staffel zwei? Heimlich fällt Ronnie in alte Muster zurück und wiegt sich auf einer gestohlenen Waage. Erstmals arbeitet sie jedoch auch heraus, welche Funktion die Erkrankung für sie hat. Patientin Gina (Daria Vivien Wolf) kehrt zurück und spricht über ihre Traumata. Nick steckt in einer Manie und verweigert Medikamente. Nach einem Waldausflug werden er und Ronnie heimlich ein Paar, obwohl ihnen der Rauswurf droht. Der scheue Maskenträger Milan leidet unter den Folgen einer rassistischen Attacke. An Weihnachten überfordern Ronnie das Essen zu Hause und die Beziehung zur Mutter. Zurück in der Klinik, die sich inzwischen wie ein Zuhause anfühlt, will Kimmi vorzeitig gehen.

Klare Erzählung, aber keine einfachen Lebensmodelle

Die Therapeutin Frau Jakobsen (Minna Wündrich) hat für Ronnie und ihre Mitpatienten ein offenes Ohr. (Bild: ZDF und © Martin Rottenkolber) Copyright: ZDF und © Martin Rottenkolber

Kimmi (Evelin Schwarz) und Milan (Amadin Piatello) haben einen Bären zwischen sich. Trotzdem - oder gerade deshalb - geht es ihnen für den Moment gut. (Bild: ZDF und © Martin Rottenkolber) Copyright: ZDF und © Martin Rottenkolber

„Glamour Girl“ Melly (Felina Zenner) schottet sich gerne ab. (Bild: ZDF und © Martin Rottenkolber) Copyright: ZDF und © Martin Rottenkolber

Was „Hungry“ von vielen Filmstoffen über Jugendliche in der Psychiatrie unterscheidet, hat schon die Grimme-Jury der ersten Staffel benannt. 2025 erhielt Zoe Magdalena einen „Grimme-Preis Spezial“ der Jury Kinder + Jugend, als Headautorin und Hauptdarstellerin. Im Mittelpunkt der Begründung steht das Ineinandergreifen beider Aufgaben: Magdalena stellt sich als Schauspielerin der Herausforderung, die sie sich als Autorin selbst gesetzt hat. Sie schreibt eine verschlossene, wortkarge Figur und füllt deren Schweigen so aus, dass Ronnie von Beginn an zur Identifikationsfigur wird.

Nick (Alessandro Schuster) und Ronnie (Zoe Magdalena) genießen das Zusammensein. (Bild: ZDF und © Martin Rottenkolber) Copyright: ZDF und © Martin Rottenkolber

„Hungry“ ist der Gegenentwurf zu einem Genre, das Krankheit gern als Schauwert und für eine Dramaturgie nach dem Motto Diagnose-Zusammenbruch-Durchbruch nutzt. Die Jury hebt hervor, dass psychische Erkrankung in „Hungry“ vor allem im Umgang mit anderen greifbar wird. Sie würdigt außerdem, dass Zoe Magdalena die Essverweigerung in ihre alltäglichen Bestandteile zerlegt, was womöglich der schwierigere Weg ist. Staffel zwei setzt dieses Prinzip fort und verschiebt den Fokus von der Ankunft auf das Danach: Die Gewichtszunahme ist kein Happy End, sondern der Beginn des eigentlichen Kampfes.

Rückfall, Heimlichkeit und die Überforderung durch den Heilungsprozess gehören ausdrücklich dazu. Zugleich wird die Klinik zum Ensemble: Nicks Manie, Ginas Traumata und Milans Rassismuserfahrungen stehen neben Ronnies Erkrankung. Zwischen den Krisen bleibt Platz für Liebe und für Momente, in denen die Gruppe eine gute Zeit hat. Die Weihnachtsfolge „Home“ trägt den Konflikt in die Familie und erzählt vom Verhältnis zwischen Mutter und Tochter ohne klare Täterschaft, geprägt von Unsicherheit, Schuldgefühlen und Unausgesprochenem. „Hungry“ bleibt eine Serie mit klar verständlichen Erzählungen, die aber dennoch keine einfachen Lebensmodelle vorgaukeln. (tsch)