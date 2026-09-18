Premiere bei „Sturm der Liebe“Die Neue am Fürstenhof ist eine echte deutsche Schauspiellegende

Seit 21 Jahren begleiten die Fans von „Sturm der Liebe“ die Figuren der Soap durch Hoch und Tief. Dass es da den einen oder anderen Abschied gab, versteht sich von selbst, doch auch an neuen Gesichtern, die für frischen Wind am Fürstenhof sorgen, mangelt es in der Geschichte der Serie nicht. Mit Daniela Ziegler ist den Produzenten des Erfolgsformats ein besonderer Coup gelungen: Denn die 78-Jährige darf als deutsches Schauspiel-Urgestein gelten. Die Schauspielerin gibt ihr Debüt am Freitag, 18. September, in der sage und schreibe 4633. Folge.

Schauspielerin Daniela Ziegler steigt in einer wiederkehrenden Rolle bei „Sturm der Liebe“ ein. (Bild: 2018 Getty Images/Andreas Rentz) Copyright: 2018 Getty Images/Andreas Rentz

Wirft man einen Blick auf die Rollen, die Ziegler in ihrer 47 Jahre umfassenden Laufbahn als TV-Schauspielerin gespielt hat, liest sich das wie eine kleine Führung durch die Fernsehgeschichte der Bundesrepublik: 1981 war sie in der allerersten Folge von „Ein Fall für zwei“ zu sehen, insgesamt kommt sie auf vier Darbietungen im Dienste der langlebigen Krimi-Serie. Einen größeren Beitrag zu ihrer Bekanntschaft leistete aber der „Tatort“: Zwischen 1985 und 2002 war sie viermal für die Kult-Reihe im Einsatz. In zwei Folgen von „Der Alte“ war Ziegler ebenfalls zu sehen, bei „Kommissar Rex“ blieb es bei einer Folge.

„Gegen den Wind“ machte Daniela Ziegler bundesweit bekannt

2026 spielte Daniela Ziegler (rechts) die Mutter des „Jedermann“ (Philipp Hochmair) bei den Salzburger Festspielen (Bild: Christian Bruna/Getty Images) Copyright: Christian Bruna/Getty Images

Und auch abseits des Krimi-Fachs kann sich die Vita der Schauspielerin sehen lassen. Ein Kultformat jagt das nächste: Ob „Die Schwarzwaldklinik“, „Das Traumschiff“, „Rosamunde Pilcher“, „Dr. Stefan Frank“, „Unser Lehrer Dr. Specht“ oder „Der Bergdoktor“ - wer diese Serien regelmäßig gesehen hat, dem könnte das Gesicht von Daniela Ziegler bekannt vorkommen. Besonders gut dürften dieses sich Zuschauerinnen und Zuschauer der Action-Drama-Serie „Gegen den Wind“ eingeprägt haben. Hier spielte sie in einer festen Rolle in 30 Episoden mit.

Ein längeres Engagement gab es für Ziegler zuletzt bei „Die Rosenheim-Cops“ - in sieben Folgen zwischen 2012 und 2015 als Gerlinde Ortmann, Mutter der Controllerin - und 2016 in der US-amerikanischen, aber in Deutschland produzierten Serie „Berlin Station“.

Gefeierte Theater-Schauspielerin

Daniela Zieglers Herz jedoch dürfte vor allem der Bühne gehören. Als Theaterschauspielerin avancierte sie zu einer wahren Größe. Speziell im Musical-Fach - wofür sie Ende der 70er-Jahre eine Ausbildung in New York absolvierte - begeisterte Ziegler, etwa als sie die Rolle der Evita Person in „Evita“ übernahm. Auch für ihre Darstellung der Norma Desmond in der Musical-Fassung von Billy Wilders Film-Meisterwerk „Sunset Boulevard“ erntete sie begeisterte Kritiken. Zuletzt übernahm sie bei den traditionellen Jedermann-Aufführungen im Rahmen der Salzburger Festspiele die Rolle der Mutter.

Echte Schauspiel-Royalität also, die sich da auf dem Fürstenhof einfindet. Dort wird Ziegler als Mona zu sehen sein, eine Frau, die schon viel gesehen, aber dennoch mit Einsamkeit zu kämpfen hat. „Sturm der Liebe“ ist montags bis dienstags um 15.10 Uhr im Ersten zu sehen und außerdem in der ARD-Mediathek abrufbar. (tsch)