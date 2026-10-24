Kölner Stadt-Anzeiger · Community

Kommentare · 0

Abo

„Hatte mir Namen ausgedacht“Prinz William träumte von einer Karriere als DJ

Als Junge wollte Prinz William eine Zeit lang DJ werden, erzählt der britische Thronfolger in einer Talkshow.

Prinz William in Graham Norton Show

Prinz William (rechts) erzählt Gastgeber Graham Norton (links) von seinen alternativen Berufswünschen. (Handout)

Copyright: Matt Crossick/Press Association/PA Wire/dpa

Prinz William (44) wollte als Junge eine Zeit lang Polizist und DJ werden. „Ich fand, dass ich ein guter Polizist sein könnte“, erzählte der britische Thronfolger bei einem Überraschungsauftritt in der BBC-Talkshow „The Graham Norton Show“ am Freitagabend. Den Job habe er cool gefunden.

„Cricket on the Mall“ in London

Wer kann sich Prinz William als DJ vorstellen? (Archivbild)

Copyright: Aaron Chown/PA Wire/dpa

„Dann hatte ich eine Phase, in der ich DJ sein wollte, was nicht besonders gut lief“, plauderte William auf dem Sofa von Talkshow-Host Graham Norton aus dem Nähkästchen. „Ich hatte mir einen Namen ausgedacht: DJ Xara mit einem X. Das war nicht gut.“ Die britische Schauspielerin Hannah Waddingham („Ted Lasso“), die ebenfalls in der Show zu Gast war, kommentierte prompt: „Das ist Blödsinn!“ Auf Schulpartys habe er nicht aufgelegt, räumte William ein: „So gut wurde ich nie.“ (dpa/red)

zurück zur Startseite