Produzentin kündigt neuen James Bond an„Anders als das, was wir bisher gesehen haben“

2021 war Daniel Craig das letzte Mal als James Bond im Kino zu sehen. Mit dem Film „Keine Zeit zu sterben“ verließ der heute 58-Jährige das Franchise nach 15 Jahren - und hinterließ eine Lücke, die noch immer nicht gefüllt ist. Das soll sich demnächst ändern. Wie Amy Pascal, die den nächsten Film der Kultreihe für Amazon MGM Studios produzieren wird, jetzt verraten hat, können sich Fans wohl auf eine baldige Bekanntgabe des neuen 007 freuen.

„Ich würde sagen, Ende des Jahres ist ein realistischer Zeitrahmen“, sagt Amy Pascal gegenüber dem Branchenmagazin „Deadline“ und stellt klar: „Wir gehen das Ganze mit größter Sorgfalt und sehr systematisch an.“ Gleichzeitig betont die Produzentin, Daniel Craig „zu beerben, ist keine leichte Aufgabe“. Der Neuanfang müsse deshalb „etwas wirklich Besonderes sein - mutig, mitreißend und vor allem anders als das, was wir bisher gesehen haben“.

Bereits seit Jahren wird über den neuen James Bond spekuliert. Heiß gehandelt wurden bislang unter anderem die Schauspieler Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner und Jacob Elordi. Zuletzt galt Louis Partridge als Favorit. Laut Insidern soll die Rolle mit einem jungen, britischen Darsteller besetzt werden. Das würde auf den gerade einmal 23-jährigen Partridge zutreffen - er wäre der jüngste 007 aller Zeiten. (tsch)