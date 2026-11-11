Puppentrick-Hit „Wildwood“Die Baby-Schreie nahm Regisseur Travis Knight beim Windelwechseln auf

Manchmal braucht es für eine Filmrolle weder Schauspielunterricht noch ein Casting. Ein Windelwechsel reicht völlig aus! Für den Stop-Motion-Animationsfilm „Wildwood“, der jetzt im Kino läuft, lieh der kleine Sohn von Regisseur Travis Knight dem Baby Mac seine Stimme. Genauer gesagt: seine Schreie. Die wurden nämlich während des Windelwechsels aufgenommen. Eine ziemlich ungewöhnliche Familienangelegenheit - und das nach 16 Jahren Arbeit an einem einzigen Film!

„Wenn mich Leute fragen, wie lange ich an 'Wildwood' gearbeitet habe, sage ich normalerweise 16 Jahre“, erzählt Knight. „Das ist technisch gesehen richtig. Die ehrlichere Antwort ist, dass ich mein ganzes Leben daran gearbeitet habe.“ Seine Liebe zu fantastischen Geschichten begann schon in der Kindheit. Damals las ihm seine Mutter die Werke von J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis und anderen Fantasyautoren vor. Dass „Wildwood“ ausgerechnet in seiner Heimatstadt Portland spielt, macht die Geschichte für ihn noch persönlicher.

Die subtilen Szenen sind die schwierigsten

Für Regisseur Travis Knight war „Wildwood“ auch eine Familienangelegenheit. (Bild: 2026 Getty Images/Stuart C. Wilson) Copyright: 2026 Getty Images/Stuart C. Wilson

Im Mittelpunkt steht die 13-jährige Prue McKeel (im Original gesprochen von Peyton Elizabeth Lee). Als ihr kleiner Bruder Mac von Krähen entführt wird, macht sie sich gemeinsam mit ihrem Mitschüler Curtis (Jacob Tremblay) auf die Suche. Die beiden betreten eine geheimnisvolle Wildnis vor den Toren Portlands, in der sprechende Tiere, gefährliche Banditen und eine mächtige Herrscherin auf sie warten. Hinter dem Abenteuer steckt eine Geschichte über Familie, Verlust und die Frage, wie weit man für einen geliebten Menschen gehen würde. Auch Carey Mulligan, Mahershala Ali, Angela Bassett und Awkwafina gehören zum englischen Sprecherensemble.

Doch was auf der Leinwand so mühelos aussieht, ist in Wirklichkeit eine unglaubliche Geduldsprobe. Für den Stop-Motion-Film entstanden 233 handgefertigte Puppen, 132 Kulissen und mehr als 142.000 austauschbare Gesichtsteile. Über 1.000 Künstlerinnen und Handwerker waren beteiligt.

Und ausgerechnet die großen Actionszenen waren nicht unbedingt die schwierigsten. „Alle glauben, dass die großen Animationen das Schwierige sind. Aber eigentlich sind es die subtilen“, erklärt Brad Schiff, Animationschef bei Laika, im Gespräch mit teleschau beim Rundgang in den Filmstudios. Besonders zwei ruhige Szenen im Thronsaal hätten ihn beeindruckt. „Man möchte spüren, dass sie Gefühle zeigen und menschliche Eigenschaften verkörpern.“ Das Ergebnis verblüffte sogar den Profi: „Ich habe völlig vergessen, dass wir Puppen anschauen.“

„Manche Dinge sind es wert, dass man sich Zeit für sie nimmt“

Auch Kostümdesignerin Deb Cook kennt solche Herausforderungen. Sie entwarf mit ihrem Team die Kleidung für mehr als 200 Figuren. Auf die Frage, welches Kostüm sie zunächst für unmöglich gehalten habe, antwortet sie selbstbewusst: „Ich denke nie, dass ich etwas nicht schaffen kann. Das ist für mich einfach keine Option.“ Überraschenderweise waren gerade die alltäglichen Outfits von Prue und Curtis besonders schwierig. „Jeder hat Erfahrung mit moderner Kleidung“, erklärt sie. Deshalb beobachtete das Team Jugendliche in Portland, um herauszufinden, was sie tatsächlich tragen.

Und dann wäre da noch eine Ratte! Ollie Jones, verantwortlich für Figurenbau und praktische Effekte, erzählt von Septima, die auf Curtis' Schulter sitzt. Ursprünglich sollte die Ratte fünfmal größer gebaut und später digital verkleinert werden. Doch das Team gab nicht auf. Am Ende entstand eine gerade einmal 2,5 Zentimeter große, voll bewegliche Puppe. Rund 75 Prozent der gemeinsamen Einstellungen konnten so direkt mit der Mini-Ratte gedreht werden.

Für Knight ist diese Handarbeit keine Nostalgie, sondern eine bewusste Entscheidung. In einer Zeit, in der bewegte Bilder immer schneller entstehen, setzt er auf Menschen, die jede noch so kleine Bewegung selbst erschaffen. „Manche Dinge sind es wert, dass man sich Zeit für sie nimmt“, sagt er. (tsch)