Putzfrau schnauft in Ostsee-Ferienvilla„Eine Nacht kostet so viel wie meine Wohnung im Monat“

Auf Darß an der Ostsee treffen Extreme aufeinander: Längst hat sich die Halbinsel samt Traumstrand als beliebtes Reiseziel etabliert - auch für Luxusurlauber. „Eine Nacht kostet so viel wie meine Wohnung in einem Monat. Das ist krass!“, berichtet Emilia Gornek in der TV-Doku „ZDF.reportage: Urlaub auf dem Darß“. Als Putzkraft sorgt die gebürtige Polin mit ihren Kollegen dafür, dass die Luxusvillen in puncto Sauberkeit den hohen Erwartungen der gut betuchten Gäste entsprechen.

4.000 Euro pro Woche geben die Urlauber dafür teils aus. Eine Garantie, die Wohnung sauber zu hinterlassen, ist das jedoch bei Weitem nicht. „Oh Gott!“, entfährt es dem Reinigungstrupp beim Betreten eines Anwesens. Dreieinhalb Stunden nimmt die Reinigung für das dreiköpfige Team in Anspruch. „Es gibt Leute, die legen extra ihre Tampons hin oder benutzte Kondome“, erzählt Heiko Fritzsche. „Das ist dann schon eine Überwindung.“

Ehepaar mietet sich einen Monat in Luxushotel ein - für 1.200 Euro pro Tag

Die Halbinsel Darß ist bei Urlaubern hoch im Kurs. (Bild: ZDF / Felix Krüger) Copyright: ZDF / Felix Krüger

Für ihre Arbeit kassiert das Trio mehr als nur den Mindestlohn, den viele andere in der Branche ausgezahlt bekommen. Wie hoch genau ihr Gehalt ausfällt, verraten sie in der TV-Doku aber nicht. „Ein kleiner Teil Neid ist schon dabei, wenn man manche Objekte sieht“, räumt Heiko ein. „Ich muss mich damit zufriedengeben, dass ich dort arbeite, wo andere Urlaub machen.“

Kathrin Hennrich und Uwe Tisch hingegen sind Profiteure der luxuriösen Urlaubsangebote. Das Unternehmerpaar hat sich im Loft eines 5-Sterne-Hotels eingemietet - und das gleich für einen ganzen Monat. Kostenpunkt: 1.200 Euro pro Tag. Ob sie Mengenrabatt beziehen, geben sie nicht preis. „Wir sind fleißig, dass wir das Geld dafür haben“, berichtet Henrich. Ein eigenes Haus auf Darß zu kaufen ist angesichts von Millionenpreisen aber keine Option. „Ich habe hier auch einen wunderbaren Service“, weist Hennrich auf die Gastfreundschaft im Edelhotel hin.

Zum Vergleich: Für eine Nacht im Luxushotel könnte man schlappe 48 Tage auf dem Campingplatz der Insel bleiben. 25 Euro kostet dort die Nacht. Das Lebensgefühl dort ist aber ohnehin ein anderes: „Einfach dasitzen und nichts tun.“ Für die Betreiber funktioniert dieses Motto aber tadellos. Im Sommer sind sie oft genug ausgebucht - trotz 900 Stellplätzen. Teils 55 Wohnwägen täglich werden per Traktor in die Dünen gezogen.

Die „ZDF.reportage: Urlaub auf dem Darß“ ist am Samstag, 1. August, 17.35 Uhr im ZDF zu sehen und schon jetzt in der ZDF-Mediathek. (tsch)