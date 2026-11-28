Tarantinos schlechtester Film: „Death Proof“ (Bild: Kurt Russell als „Stuntman Mike“) ist schlichtes Entertainment - und Trash im besten Sinne. (Bild: Studiocanal) Copyright: Studiocanal

Je nachdem ob man die beiden „Kill Bill“-Teile als einen - wie Quentin Tarantino selbst - oder zwei Filme betrachtet, hat der Kultregisseur bislang neun oder zehn Filme gedreht. Den ersten Teil von „Kill Bill“ wiederholt RTL nun am Samstag, 28. November, ab 23.00 Uhr: Doch welche der beiden „Volumes“ ist besser? Welches ist sein wichtigster Film? Finden Sie es heraus in unserem Ranking von Tarantinos Filmen - vom „schlechtesten“ zum absoluten Meisterwerk.

Platz 10: „Death Proof“ (2007)

Lange Zeit passiert fast nichts in „The Hateful Eight“ (2015). Der Film ist eine eigenwillige Mixtur aus Western, Thriller und einem Hauch Komödie. (Bild: Andrew Cooper) Copyright: Andrew Cooper

Tarantinos schlechtester Film: „Death Proof“, in dem Kurt Russell als „Stuntman Mike“ die Hauptrolle spielt, sollte ein 70er-Jahre-B-Movie werden, eine leicht ironisierende Reminiszenz an die Filme, die in so genannten „Grindhouses“ gezeigt wurden. Also heruntergekommenen Kinos in den USA, die Raum für B-Pictures boten und technisch einige Defizite aufwiesen.

In „Death Proof“ ist die Handlung dann auch vollkommen egal. Es geht ums Jagen und ums Gejagtwerden. Es geht um kollidierende Autos und kopulierende Mädchen. Zweifellos aber auch um eine besondere Bildsprache, die eben als Hommage an die Grindhouse-Filme gedacht ist. Der Film versteht sich als schlichtes Entertainment, als Trash im besten Sinne.

Platz 9: „The Hateful Eight“ (2015)

Explosive Action, witzige Dialoge, große Gefühle: In „Django Unchained“ wagte Tarantino seinen ganz eigenen, bitteren Blick auf die Sklaverei. (Bild: 2012 Columbia Pictures Industries, Inc.) Copyright: 2012 Columbia Pictures Industries, Inc.

Sieben Männer, eine Frau, eine abgeschiedene Hütte, ein blutiger Showdown - klingt nach einem spannenden Setting. Dabei passiert lange Zeit fast nichts in „The Hateful Eight“ (2015). Es ist eine eigenwillige Mixtur aus Western, Thriller und einem Hauch Komödie, die ob ihrer gezielten Längen das Potenzial zu gefallen ebenso hat wie zu erzürnen - ein echter Tarantino eben.

In „Kill Bill Vol. 2“ ändert sich die Atmosphäre der Geschichte. Und das nicht nur weil die Braut (Uma Thurman) plötzlich einen richtigen Namen hat und der titelgebende Endgegner ein Gesicht bekommt. (Bild: Miramax Films) Copyright: Miramax Films

„The Hateful Eight“ besitzt feine Dialoge, humorvolle Momente, und am Ende fließt reichlich Blut. Fast wirkt der Film wie ein Kammerspiel. Aber Tarantino liebt eben auch diese kleinen, geschwätzigen Stücke - auch wenn sich ein Großteil des Publikums womöglich über lange Strecken des Films langweilt.

Platz 8: „Django Unchained“ (2012)

Tarantino-Filme wirken oft ein wenig wie cineastische Angeberei: Die Action-Kriegsklamotte „Inglourious Basterds“ (2009) trieb das Prinzip auf die Spitze. (Bild: François Duhamel) Copyright: François Duhamel

Explosive Action, witzige Dialoge, große Gefühle: In „Django Unchained“ (2012) wagte Tarantino seinen ganz eigenen, bitteren Blick auf die Sklaverei. Es wird nichts beschönigt: Das „N-Wort“ gehört zum gängigen Vokabular, der Regisseur erteilt eine ziemlich deftige Unterrichtsstunde über die Geschichte der Sklaverei in den Südstaaten.

In „Django Unchained“ bekommt man als Kinoliebhaber, was man erwartet: Quentin Tarantino rekapituliert und recycelt die besten Westernszenen aus seinem umfassenden Wissensfundus über Spaghetti-Klassiker und reichert sie mit gepfefferten Dialogen, einem fantastischen Soundtrack und mit großartigen Gastauftritten an.

Platz 7: „Kill Bill Vol. 2“ (2004)

Tarantinos bislang letzter Film „Once Upon a Time ... in Hollywood (2019) ist eine Hommage an das Filmemachen selbst. (Bild: 2019 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH / Photo by Andrew Cooper) Copyright: 2019 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH / Photo by Andrew Cooper

Ja, wir erlauben es uns, die beiden Teile von „Kill Bill“ getrennt zu bewerten. Denn auch wenn sie inhaltlich zusammengehören, ändert sich in „Volume 2“ die gesamte Atmosphäre der Geschichte. Und das nicht nur weil die Braut (Uma Thurman) plötzlich einen richtigen Namen hat und der titelgebende Endgegner ein Gesicht bekommt.

Sicher der gemächlichste Film von Tarantino: „Jackie Brown“ (1997) ist nicht mehr und nicht weniger als eine wunderbar erzählte Kriminalgeschichte, die nach bekannten Genreregeln funktioniert (Bild: Studiocanal) Copyright: Studiocanal

Trotz eines atemberaubenden Showdowns zwischen Beatrix Kiddo (Uma Thurman) und Bill (David Carradine): Viele Kritiker bemängelten, dass der zweite Teil zu wenig Kampfszenen und zu wenig Handlung, dafür aber zu viel Dialog bot. Und im Vergleich zum furiosen ersten Teil fehlte dem Finale von Uma Thurmans mörderischer Mission der Pep.

Platz 6: „Inglourious Basterds“ (2009)

In „Kill Bill Vol. 1“ entwirft Tarantino eine durch und durch stilisierte Kinowelt, die dank eines irren Genremixes kaum noch Bezüge zur Realität aufweist. (Bild: Walt Disney) Copyright: Walt Disney

Tarantino-Filme wirken oft ein wenig wie cineastische Angeberei: „Inglourious Basterds“ trieb das Prinzip auf die Spitze. Vom Titel her das Remake einer italienischen B-Action-Kriegsklamotte, fährt er einmal mehr Unmengen an Referenzen auf und präsentiert schräge Typen - wie den Nazijäger Aldo Raine (Brad Pitt) -, viel Machismo, dumme Sprüche und jede Menge Pyrotechnik.

Wo sonst soll das Böse untergehen? Natürlich lässt Tarantino in seiner Nazi-Parodie Adolf Hitler im Kino sterben - ein Ort, den der Führer zu Propagandazwecken missbrauchen wollte. Und natürlich der Ort, dem Tarantino selbst das meiste zu verdanken hat. Hauptdarsteller Christoph Waltz bekam als ebenso sprachgewandter wie perfider SS-Oberst Hans Landa einige unvergessliche Szenen - und zurecht einen Oscar.

Platz 5: Once Upon a Time ... in Hollywood (2019)

Es ist die - nicht chronologisch - erzählte Geschichte eines missglückten Raubüberfalls: Mit „Reservoir Dogs“ lieferte Quentin Tarantino ein beeindruckendes Regie-Debüt ab. (Bild: Studiocanal) Copyright: Studiocanal

Nachdem man „Once Upon a Time ... in Hollywood“ (2019) gesehen hat, drängt sich eine Frage unweigerlich auf: Warum zur Hölle standen Brad Pitt und Leonardo DiCaprio vorher nie gemeinsam für einen Kinofilm vor der Kamera? Die beiden Schauspieler, gleichermaßen Sexsymbole und Sehnsuchtsfiguren, harmonieren fantastisch.

Zwei Auftragskiller (John Travolta, links, und Samuel L. Jackson), ein durchgeknalltes Gangster-Pärchen, ein heruntergekommener Boxer und die Frau eines Gangsterbosses: Ihre Geschichten, erzählt in zunächst nicht zusammenhängen Einzelszenen, verknüpfte Tarantino in „Pulp Fiction“ zu seinem Meisterwerk. (Bild: Miramax) Copyright: Miramax

Tarantinos bislang letzter Film als Regisseur ist eine Hommage an das Filmemachen selbst. Zwar liefern die Morde der Manson-Family, die Kalifornien Ende der 60er-Jahre in Schrecken versetzten, den Hintergrund der Handlung. Aber Tarantino nutzt die Geschichte lediglich, um dem Hollywood jener Zeit ein Denkmal zu setzen - und dabei jenen Umbruchsmoment zu zeigen, in dem die Traumfabrik aufhörte, zu träumen.

Platz 4: „Jackie Brown“ (1997)

Und was kommt als nächstes? Der 63-Jährige will für seinen zehnten und letzten Film noch einmal in unbekannte Gewässer eintauchen, wie er im vergangenen Jahr erklärte. (Bild: Stefania M. D'Alessandro/Getty Images for RFF) Copyright: Stefania M. D'Alessandro/Getty Images for RFF

„Jackie Brown“ (1997) ist sicher der gemächlichste Film von Tarantino. Mit viel Liebe zum Detail erzählt er von der Stewardess Jackie Brown (Pam Grier), die für den Waffenhändler Ordell (Samuel L. Jackson) Geld über die mexikanische Grenze schmuggelt.

Der Nachfolger zu „Pulp Fiction“ ist nicht mehr und nicht weniger als eine wunderbar erzählte Kriminalgeschichte, die nach bekannten Genreregeln funktioniert. Der Film begeistert mit sorgsamen und liebevollen Zeichnungen der Charaktere (grandios: Robert Forster, als Kautionsmakler) und markanten Dialogen, die hier - einmal mehr - die wichtigste Rolle spielen.

Platz 3: „Kill Bill Vol.1“ (2001)

Er verehrt sie wie keine zweite seiner Musen: Schon in „Pulp Fiction“ huldigte Quentin Tarantino der Aura und Schönheit seines Stars Uma Thurman. „Kill Bill“ war so etwas wie seine ultimative Liebeserklärung: Als Auftragskillerin mit dem Codenamen „Black Mamba“ schickt er seine Hauptdarstellerin auf eine rasanten, zitathaften Rachefeldzug, der seinesgleichen sucht.

In „Kill Bill Vol.1“ (2003) entwirft Tarantino eine durch und durch stilisierte Kinowelt, die dank eines irren Genremixes kaum noch Bezüge zur Realität aufweist. Nirgendwo wird das deutlicher als in der perfekt choreografierten, 20-minütigen Kampfszene zwischen der Braut (Uma Thurman, links) und O-Ren Ishii (Lucy Liu) sowie ihren Leibwächtern, in der gleich literweise Kunstblut aus abgehackten Gliedmaßen sprudelt.

Platz 2: „Reservoir Dogs“ (1992)

Es ist die - nicht chronologisch - erzählte Geschichte eines missglückten Raubüberfalls: Mit „Reservoir Dogs“ (1992) lieferte Quentin Tarantino ein beeindruckendes Regie-Debüt ab. Und versammelte schon damals einen beeindruckenden Cast: Michael Madsen, Quentin Tarantino, Harvey Keitel, Chris Penn, Lawrence Tierney, Tim Roth, Steve Buscemi, Edward Bunker.

„Reservoir Dogs“ lebt natürlich zu einem Großteil von seinen Darstellern (grandios: Harvey Keitel) und der verschachtelten Erzählweise. Vor allem aber ist Tarantinos Debüt witzig, spannend und so unverschämt gewalttätig wie kaum ein anderer seiner Filme. Bis auf einen ...

Platz 1: Pulp Fiction (1994)

Zwei Auftragskiller (John Travolta und Samuel L. Jackson), ein durchgeknalltes Gangster-Pärchen, ein heruntergekommener Boxer und die Frau eines Gangsterbosses: Ihre Geschichten, erzählt in zunächst nicht zusammenhängen Einzelszenen, verknüpfte Tarantino in „Pulp Fiction“ zu einem absoluten Meisterwerk, das nicht nur aufgrund brutaler Szenen Filmgeschichte schrieb,

Jeder, wirklich jeder wollte so tanzen wie John Travolta und Uma Thurman, jeder wollte coole Bibelsprüche klopfen wie Samuel L. Jackson: Der Film ist ohne jeden Zweifel das größte Werk von Tarantino, für das er auch mit dem Oscar für das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet wurde.

Und Film Nummer 10?

Und was kommt als nächstes? Er wolle nur zehn Filme drehen, sagte Tarantino einst. Zwischenzeitlich hieß es, „The Movie Critic“ solle sein letzter Film werden, es solle eine Geschichte um einen unbeachteten Filmkritiker im Hollywood der 70er-Jahre sein. Daraus wurde schließlich ein Drehbuch für „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“ (aktuell im Kino), die Fortsetzung von „Once Upon a Time... in Hollywood“ (2019). Auf dem Regiestuhl nahm dann allerdings David Fincher (“Sieben“) und nicht Tarantino selbst Platz. Der 63-Jährige will für seinen zehnten und letzten Film noch einmal in unbekannte Gewässer eintauchen, wie er im vergangenen Jahr erklärte. (tsch)