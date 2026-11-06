„Raab gegen alle“RTL startet neue Samstagabendshow mit Stefan Raab

Stefan Raab bekommt es mit 100 Herausforderinnen und Herausforderern zu tun: RTL bringt 2027 am Samstagabend mit „Raab gegen alle“ eine neue Eventshow. Darin soll sich der Entertainer in verschiedenen Spielen und Duellen gegen Menschen aus ganz Deutschland behaupten. Bewerbungen für eine Teilnahme sind bereits möglich.

In der neuen Show soll sich Stefan Raab insgesamt 100 Gegnerinnen und Gegnern stellen. Dabei werden ausdrücklich keine Allrounder gesucht. Stattdessen sollen die Kandidatinnen und Kandidaten mit etwas Glück in einem Duell antreten können, das ihren jeweiligen Stärken entspricht. Unterstützt von einem prominenten Teamkapitän sollen sie sich in Spielen und direkten Duellen gegen Raab durchsetzen.

Inga Leschek, Chief Content Officer von RTL Deutschland, erklärt zu dem neuen Konzept: „Gefühlt sitzt in jedem deutschen Wohnzimmer mindestens ein Mensch, der denkt: 'Den Raab schlage ich ganz locker.' Mit 'Raab gegen alle' machen wir daraus eine Samstagabendshow.“

Weitere Stefan-Raab-Shows kehren 2027 zu RTL zurück

Weiter erklärte Leschek: „100 Herausforderinnen und Herausforderer bekommen die Chance, Stefan Raab bestenfalls in ihrer Paradedisziplin zu schlagen.“ Raab selbst sei dabei offenbar wenig besorgt über die große Anzahl seiner Gegner. Er sei fest davon überzeugt, dass auch 100 Herausforderer für ihn kein Grund zur Beunruhigung seien.

Neben „Raab gegen alle“ sind für 2027 weitere Projekte mit Stefan Raab geplant. Die Show „Wer weiß wie wann was war?“, die er gemeinsam mit Barbara Schöneberger präsentiert, wird mit neuen Folgen fortgesetzt. Das Format hatte zuvor den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Auch die „Jetski Star WM“ soll 2027 mit einer neuen Ausgabe zurückkehren. Darüber hinaus bleibt „Die Stefan Raab Show“ Bestandteil des RTL-Programms.

Wer sich selbst mit Stefan Raab messen möchte, kann sich ab sofort für die neue RTL-Show bewerben. Die Anmeldung ist über die Website raab-casting.de möglich. Auch Tickets für „Raab gegen alle“ können bereits erworben werden. Diese sind unter raab-tickets.de erhältlich. Wann genau die neue Samstagabendshow 2027 ausgestrahlt wird, ist bislang nicht bekannt. (tsch)