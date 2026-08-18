Rafael Van der Vaart (43) und Estavana Polman (34) schweben erneut im Baby-Glück: Vor neun Jahren kam ihre erste gemeinsame Tochter Jesslynn auf die Welt. Nun erwartet das Paar erneut Nachwuchs, wie ein gemeinsames Foto auf ihrem Instagram-Profil verrät.

Das Familienfoto zeigt den Ex-Fußballspieler mit seinem Sohn Damián (20), Tochter Jesslynn (9) und Mutter Estavana. Rafael und die beiden Kinder halten freudig ihre Hände auf Estavanas Bauch, die ein beiges Kleid trägt. Dazu schreiben sie: „Eine kleine Neuigkeit mit ganz viel Liebe... Aus vier werden fünf! Unser kleines Wunder ist unterwegs und wir können es kaum erwarten, bis du da bist. Bald sind wir zu fünft.“ In welchem Monat Estavana schwanger ist und ob das Paar einen Jungen oder ein Mädchen erwartet, geht aus dem Post nicht hervor.

Die Glückwünsche in der Kommentarspalte ließen nicht lange auf sich warten. Neben vielen Freunden und Bekannten hinterlässt auch Moderatorin Sylvie Meis warme Worte für die Familie: „Ich freue mich sooooo sehr für euch! Herzlichen Glückwunsch!“, beglückwünscht die Ex-Frau von Rafael Van der Vaart.

Ex-Frau Sylvie Meis gratuliert Rafael Van der Vaart

Sylvie Meis und Rafael Van der Vaart heirateten im Juni 2005 im niederländischen Heemskerk. Aus der Ehe ging 2006 der gemeinsame Sohn Damián (20) hervor. Im Dezember 2013 ließ sich das Paar wieder scheiden, pflegt jedoch ein freundschaftliches Verhältnis als Patchwork-Familie.

Mit der Ex-Handballnationalspielerin Estavana Polman ist Rafael Van der Vaart seit zehn Jahren liiert. 2017 kam Tochter Jesslynn auf die Welt, nun darf sich die Familie auf den nächsten Nachwuchs freuen.

Ein Beitrag geteilt von Estavana Polman (@estavana) (tsch)