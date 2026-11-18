„Brauchen wir mehr Mut oder brauchen wir einen Staat, der mehr den Mut belohnt?“, will „DAS! Rote Sofa“-Moderator Hinnerk Baumgarten am Dienstagabend von seinem Gast Ralf Dümmel wissen. Der Investor glaubt: „Am Ende ist beides natürlich schön und wichtig, aber du musst schon den Mut haben, auch was zu machen. Du musst da was für tun.“

Gleichwohl räumt der „Höhle der Löwen“-Star ein: „Wir haben eine schlechte Wirtschaftslage.“ Für Unternehmensgründer gebe es derzeit viele Hürden - allen voran die schwache Kauflaune, wie Dümmel in der NDR-Sendung erklärt: „Wir haben eine Konsumzurückhaltung, die nicht daran liegt, dass die Menschen nicht kaufen wollen. Sondern sie können nicht kaufen, weil das Geld zu früh im Monat zu Ende ist.“ Auch der Staat sei in der Verantwortung, findet Dümmel: „Die Politik schafft es auch nicht, den Menschen Sicherheit zu geben, sondern man schafft eher Unsicherheit, was die Menschen verwirrt.“

Ralf Dümmel: Brauchen einen Staat, der „nicht nur verunsichert“

Ein positives Gegenbeispiel ist laut dem 59-Jährigen aktuell an anderer Stelle zu beobachten: „Man sieht ja ganz deutlich beim Fußball, wie ein Jürgen Klopp das macht.“ Dem Bundestrainer sei es unter anderem durch Gesten wie das Tragen einer Kappe mit der Aufschrift „Einer von 83 Millionen“ gelungen, „auf einmal eine Fußballnation“ zu begeistern. Dank Klopp seien „die Leute auf einmal wieder Feuer und Flamme“, resümiert Dümmel auch mit Blick auf die Politik: „Das brauchen wir!“

Er ist überzeugt: „Wir brauchen irgendwo den Mut, etwas zu tun. Wir brauchen aber auch einen Staat, der gewisse Dinge belohnt und unterstützt und nicht nur verunsichert. Und am Ende brauchen wir eine gesunde Wirtschaft.“ Letztere entstehe jedoch nicht von allein. „Wir leben in dem tollsten Land, finde ich, und wir haben da eine Chance, was draus zu machen“, gibt sich der Unternehmer optimistisch. „Aber da muss auch die Politik einiges für tun.“ (tsch)