„Ich hoffe ...“Ralf Schumacher reagiert auf Baby-News von David – Seitenhieb gegen Cora

Nachwuchs im Hause Schumacher: Der 24-jährige Rennfahrer David Schumacher und seine Ehefrau Vivien erwarten ihr erstes Kind. Das gab das Paar am Mittwoch auf Instagram bekannt. Für den früheren Formel-1-Piloten und heutigen Sky-Experten Ralf Schumacher bedeutet dies, dass er im Alter von 51 Jahren erstmals Großvater wird.

Ralf Schumacher freut sich über Enkelkind und Großvater-Rolle

In einem Interview mit „Bunte“ äußerte sich der 51-Jährige erfreut über die Neuigkeit. Überrascht habe ihn die Nachricht nicht: „Ich wusste, dass die beiden früh Eltern werden wollten. Der Wunsch war bei den beiden immer da, und ich finde das toll.“

Da sein Sohn beruflich gefestigt sei, passe der Zeitpunkt ideal. „Ich bin super-happy, mit Anfang 50 mit meinem Sohn noch viele Dinge gemeinsam machen zu können. Und jetzt im Umkehrschluss so früh Opa zu werden, ist natürlich auch schön“, so Schumacher.

Auch auf seine Rolle als Großvater blickt er mit Humor und Vorfreude: „Meine Haarfarbe passt ja. Ich bin ja nicht eitel, ganz im Gegenteil – also ich finde das toll, ich freue mich riesig.“ Das Geschlecht des Kindes sei ihm zwar schon bekannt, verraten dürfe er es allerdings noch nicht.

Hoffnung auf Ruhe nach Schlagzeilen um Ex-Frau Cora Schumacher

Auf die Frage zu den jüngsten Schlagzeilen um seine Ex-Frau Cora Schumacher äußerte Ralf Schumacher abschließend einen klaren Wunsch: „Ich freue mich jetzt einfach nur für David und hoffe, dass sie das auch tut und da nicht wieder irgendwelche Sachen kommen, die unnötig sind.“

Während das Verhältnis von Ralf Schumacher und seinem Sohn David als herzlich gilt, ist die Beziehung zwischen David und seiner Mutter Cora Schumacher seit Jahren belastet. Cora Schumacher hatte 2023 öffentlich gemacht, dass ihr Sohn den Kontakt zu ihr abgebrochen habe.

Gleichzeitig betonte sie: „Mein Sohn wird immer mein Sohn sein und wird mir immer das Wichtigste im Leben sein.“ Dennoch wurde sie Anfang 2026 nicht zur Hochzeit ihres Sohnes eingeladen.

David Schumacher wuchs nach der Trennung seiner Eltern vor allem bei seinem Vater Ralf Schumacher auf. Ralf und Cora Schumacher hatten sich bereits 2009 getrennt, die Scheidung folgte 2015. David erklärte gegenüber RTL, dass er sich bei seinem Vater immer sehr wohlgefühlt habe und eine engere Bindung zu ihm gehabt habe. (jag)