In Werbespots des Pharmariesen Ratiopharm waren die Zwillinge Maren und Kathrin in den 2010er-Jahren nicht wegzudenken. Doch nun wollte das Geschwisterpaar nicht als Werbeträger, sondern mit seinem eigenen Produkt für Furore sorgen - in der SAT.1-Show „Die Millionenidee - Mit Ralf Dümmel“.

Zunächst staunte Ralf Dümmel noch über die Energie des Duos, das ihn kaum zu Wort kommen ließ: „Wir müssen die Sendezeit verlängern.“ Die Schwestern seien „zwei Frauen, die 300 Volt haben“, bemerkte Dümmel. „Ich habe Ralf noch nie so stehen sehen“, war auch Marketingleiterin Kristin Seifert baff. „Er kam überhaupt nicht zu Wort.“

Mit ihrer Energie ließen die Ratiopharm-Zwillinge Maren und Kathrin Ralf Dümmel alt aussehen. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Die Idee der Geschwister von einer 4-in-1-Hornhautfeile fand derweil Anklang. Weil jedoch hohe Investitionen bis zu 45.000 Euro nötig seien, wollte Ralf Dümmel den Prototyp zunächst ausführlich testen, ehe er weiter in die Produktentwicklung investieren wollte. Weil das Fazit bei der Feldstudie in der Fußgängerzone einhellig positiv ausfiel, war. der Weg ins Finale frei. Statt der erforderlichen 60.000 Stück wurden vom Handel jedoch nur knapp über 30.000 Einheiten bestellt - zu wenig für einen Deal. „Der Moment war hart“, räumte Ralf Dümmel ein, als für die Zwillinge ein „Traum zerplatzt“ sei.

Erfinder verpasst Deal mit Ralf Dümmel hauchzart: „Ich bin geknickt“

Eine weitere Erfindung hatte Patrick im Gepäck. Der 48-Jährige zeigte sich überzeugt: „Steckdosen sind meistens hässlich.“ Dank seiner Entwicklung würden sie jedoch zum „Designobjekt“, versprach er. Sein Stecker taucht die Steckdose nicht nur in individuell konfigurierbares Licht, sondern versteckt sie auch hinter magnetisch angebrachten Bildern. An der Oberseite befinden sich derweil USB-Schnittstellen und die Steckdose.

„Ist schon durchdacht“, gefiel Ralf Dümmel die Idee. Deshalb verschaffte er Patrick in der nächsten Runde ein Verkaufstraining bei seinem einstigen Ausbildungsleiter Bernd Schindzielorz (Dümmel: „Ein ganz besonderer Mensch in meinem Leben, dem ich viel zu verdanken habe“). Dank des positiven Feedbacks im Möbelhaus ging es für den Erfinder ins Finale. Dort verpasste er die erforderliche Mindestbestellmenge von 50.000 jedoch hauchzart. „Ich bin geknickt. Das tut schon ein bisschen weh“, musste sich Patrick kurz fassen, ehe er versicherte: „Ich gebe nicht auf, ich lasse mich nicht stoppen.“ (tsch)