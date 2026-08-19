Raus aus dem „Hamsterrad“Tanja Szewczenko wandert aus Deutschland aus

Es sei „der Ort, an dem unsere Seele endlich durchatmet“, verrät Tanja Szewczenko auf Instagram: Gemeinsam mit ihrem Mann Norman Jeschke und den drei gemeinsamen Kindern will die ehemalige Eiskunstläuferin in die rumänische Stadt Timișoara ziehen.

„Die Undercover-Mission ist offiziell beendet und die Katze ist aus dem Sack! Nach all dem heimlichen Suchen, dem Ringen um den perfekten Ort und der verfrühten Abreise aus Bukarest hat unser innerer Kompass uns an ein Ziel geführt, das lange niemand von euch auf dem Schirm hatte“, schreibt die 49-Jährige auf Instagram. „Bingo. Das ist er. Der Ort, der unser Leben für alle optimiert.“

Tanja Szewczenko und ihre Familie wanderten 2023 nach Dubai aus

Die Schauspielerin offenbart weiter: „Nach den Monaten des heimlichen Planens, der schlaflosen Nächte und des Mut-Zusammennehmens fühlt sich dieser Schritt für uns als selbstständige Familie einfach nur 100 % richtig an. Wir tauschen das Hamsterrad endgültig gegen ein selbstbestimmtes, präsentes Leben für unsere Kinder.“

Bereits vor drei Jahren hatten Szewczenko und ihre Liebsten Deutschland vorübergehend den Rücken gekehrt. Damals verschlug es die einstige Profisportlerin nach Dubai, zwischenzeitlich lebte die fünfköpfige Familie in Bremen. Auf Instagram betont der „Alles was zählt“-Star nun: „Unser geliebter Zweitwohnsitz Dubai bleibt uns als Kraftort erhalten.“ Der „neue, echte Lebensmittelpunkt“ aber werde Timișoara sein.

Dort fühlen sich das Promi-Paar und die gemeinsamen Kinder nicht zuletzt aufgrund der „unfassbar herzlichen Menschen“ und dem „tollen günstigen Essen in den Restaurants“ wohl. Auch, dass die Stadt durch „die jahrhundertelange Zugehörigkeit zur Habsburgermonarchie und die tiefen Wurzeln der Banater Schwaben“ reich an „deutscher Geschichte“ sei, habe die gebürtige Düsseldorferin von der „wunderschönen Stadt im Westen Rumäniens“ überzeugt.

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