Donald Trump hat aktuell offenbar großen Spaß an der Umbenennung verschiedenster Orte. Vor einigen Tagen sorgte der US-Präsident für Aufsehen, als er im Handelsstreit mit Kanada den Ontariosee an der Grenze zum nördlichen Nachbarn per Erlass zum „Lake America“ umtaufte. Am Sonntag wollte er schließlich den Namen des US-Bundesstaats New Mexico in „New America“ ändern. Dass der Golf von Mexiko auch „Golf of America“ und die Straße von Hormus am Persischen Golf wiederum „Straße von Trump“ heißen könnten, waren weitere Ideen des 80-Jährigen.

Jetzt hat die satirische Zeichentrickserie „South Park“ reagiert. Auf X teilten die Schöpfer Trey Parker und Matt Stone auf dem offiziellen Account der US-Serie mit, dass „South Park“ fortan „South America“ heißen soll. „Inspiriert vom Mut und Patriotismus von Apple und Google ändern wir den Namen von South Park in South America“, heißt es in der Mitteilung sarkastisch.

Sowohl Apple als auch Google haben den Ontariosee für US-Nutzer inzwischen auf ihren Karten in „Lake America“ umbenannt. Außerhalb der USA ist weiterhin der ursprüngliche Name des Gewässers zu sehen. (tsch)