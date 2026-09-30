Geburtstag feiern? „Das ist was für Kinder“, erklärte Désirée Nick jüngst im Interview mit der „Märkischen Allgemeinen“. „Gucken Sie auf Schauspieler an Staatstheatern, Musiker in der Philharmonie - Sie glauben doch nicht, dass irgendein ernstzunehmender Profi sagt: 'Ich komme aber nicht, weil ich Geburtstag habe.'“ Deswegen steht Désirée Nick an ihrem Ehrentag auf der Bühne. Im Berliner Wintergarten läuft bis zum 4. Oktober ihre Show „Reflection“, am 30. September feiert das Multitalent seinen 70. Geburtstag.

Désirée Nick und der Musiker Christoph Wagner arbeiteten in den frühen 1990er-Jahren gemeinsam bei Theater- und Comedy-Projekten in Berlin. (Bild: IMAGO / United Archives) Copyright: IMAGO / United Archives

Heute gilt Nick als Reality-TV-Ikone, dabei ist das höchstens die halbe Wahrheit. Als die gebürtige Berlinerin Ende 2004 wie eine verbale Urgewalt ins RTL-Dschungelcamp einzog und deutschlandweit bekannt wurde, war sie schon 48 und hatte bereits ein ganzes Berufsleben hinter sich.

Durchbruch im Dschungel

Désirée Nick krönte sich 2004 zur Dschungelkönigin. (Bild: RTL / Stefan Menne) Copyright: RTL / Stefan Menne

Nick wächst als Tochter eines Lebensmittelgroßhändlers und der Schauspielerin Ursula Rollwage in Charlottenburg auf und besucht die Katholische Schule St. Franziskus. Die spätere Skandalnudel ist dort keine: „Da war ich sehr schüchtern und sehr still.“ Ihre Ausbildung ist im besten Sinne „klassisch“: Von 1965 bis 1975 lässt sie sich zur Balletttänzerin ausbilden und tanzt an der Deutschen Oper Berlin und der Bayerischen Staatsoper in München. In München studiert sie im Fernstudium katholische Theologie fürs Lehramt und unterrichtet einige Jahre. Dann geht sie nach London, arbeitet als Innenausstatterin und absolviert bis 1987 eine Schauspielausbildung am Actors' Institute.

Zurück in Berlin, macht Nick ab 1993 als provokante Kabarettistin auf sich aufmerksam. 1995 folgt in Rosa von Praunheims „Neurosia“ die erste Filmrolle. Ende 2004 nimmt sie an der zweiten Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ teil. Ihre schrille Diva-Inszenierung und ihre spitze Zunge polarisieren, bringen ihr aber eine große Fangemeinde ein, die sie schließlich auch zur Dschungelkönigin wählt. Auch als Autorin feiert sie große Erfolge. „Eva go home!“, ihre direkte Antwort auf Eva Hermans „Das Eva-Prinzip“, verkauft sich mehr als 300.000-mal. Ganz Deutschland kannte Nick nun. Nur ein Geheimnis kannten die wenigsten.

Eine Liebe im Verborgenen

Desirée Nick (Bild, mit Wilfried Gliem) ist eine Reality-TV-Ikone: 2015 nahm sie an „Promi Big Brother“ teil. (Bild: SAT.1) Copyright: SAT.1

Über zwei Jahrzehnte lang war Nick die Geliebte von Heinrich Prinz von Hannover. In London hatte sich aus der Freundschaft ab 1994 eine Beziehung entwickelt, die konsequent geheim blieb, auch nachdem 1996 der gemeinsame Sohn Oscar zur Welt kam. Nick zog ihn allein groß. 1999 heiratete der Prinz standesgemäß, aber nicht sie. Mit seiner Frau bekam er drei Kinder, die Affäre mit Nick ging weiter. „Dass man verheiratet ist, ist ja im Hochadel kein Grund, die Mätresse zur linken Hand aufzugeben“, sagte sie der „Bild“-Zeitung.

2024 stand Désirée Nick im Theaterstück „Bette und Joan“ in der Komödie im Bayerischen Hof auf der Bühne. (Bild: Hannes Magerstaedt/Getty Images) Copyright: Hannes Magerstaedt/Getty Images

Heinrich wollte die Vaterschaft abstreiten, Nick klagte, mehrfach. „Ich musste die Alimente und Geburtsurkunde erstreiten.“ Die Liaison, von ihr zunächst „harmonische Liebesbeziehung“ genannt, später „toxisch“, lief trotzdem weiter. Er sei privat immer liebevoll gewesen, berichtete sie: „Er hat mir gesagt, dass er mich liebt - und mich verklagt.“ Das Prozessieren gegenüber seiner Ehefrau sei sein Alibi gewesen.

Der Kontakt zum Kindsvater lief lange hauptsächlich über Gerichte. Die Beziehung endete unschön, brachte Nick aber die Liebe ihres Lebens: Oscar. „Mein Sohn ist ein Prinz aus dem Bilderbuch“, sagte sie in einem Interview.

„Ich bin wieder in Gebrauch“

Parallel zu ihrem komplizierten Privatleben machte Nick weiter Karriere. Sie arbeitete als Kabarettistin, Sängerin sowie Theater-, Film- und TV-Schauspielerin, schrieb weitere Bestseller und ging mit bislang 19 Bühnenprogrammen auf Tour. Ihr Hauptberuf finde gar nicht im Fernsehen statt, betont sie. Im Sommer vorletzten Jahres spielte sie im Theater am Bayerischen Hof in München, ab 2027 steht sie wieder auf der Theaterbühne.

Für Schlagzeilen sorgt sie auch immer wieder. Vor drei Jahren zog sie sich für den „Playboy“ aus, für sie „eine gesellschaftliche Mission“. Die Botschaft sei, dass sich keine Frau verstecken müsse, „weil vorne eine Fünf, eine Sechs oder eine Sieben steht“. Zum Thema Liebe sagte sie im vergangenen Jahr der „Bild am Sonntag“: „Die Phase ohne Sex ist überwunden. Ich bin wieder in Gebrauch.“ Mit wem, blieb geheim. (tsch)