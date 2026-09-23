Auch schon 2008 trug Gina-Lisa Lohfink lange blonde Haare. (Bild: 2008 Getty Images/Getty Images) Copyright: 2008 Getty Images/Getty Images

Am 23. September wird Gina-Lisa Lohfink 40 Jahre alt. Die Blondine gehört seit Jahren zu den bekanntesten Persönlichkeiten im deutschen Reality-TV. Ihr erster Fernsehauftritt liegt dabei schon fast 20 Jahre zurück - und zeigt ihre deutliche optische Wandlung.

Im Jahr 2009 war Gina-Lisa Lohfink einige Monate mit Sänger Marc Terenzi liiert. (Bild: 2009 Getty Images/Alexander Hassenstein) Copyright: 2009 Getty Images/Alexander Hassenstein

Der Öffentlichkeit bekannt wurde Lohfink durch ihre Teilnahme an der ProSieben-Castingshow „Germany's Next Topmodel“ im Jahr 2008. Zwar belegte sie in der Show von Heidi Klum nur den 12. Platz, wurde aber durch ihre freche, offene Art und Sprüche wie „Zack, die Bohne!“ schnell zum Publikumsliebling. Bereits in der Show machte Lohfink einen krassen optischen Wandel durch. In der berühmt-berüchtigten Umstyling-Folge wurden ihre langen blonden Haare abgeschnitten und in einen kurzen Pixie-Schnitt verwandelt.

Gina-Lisa Lohfink im Jahr 2010: Mit einem Seitenscheitel und mittellangen Haaren. (Bild: 2010 Getty Images/Steffen Kugler) Copyright: 2010 Getty Images/Steffen Kugler

Den Look behielt Lohfink allerdings nicht lange und kehrte schnell wieder zu ihrer langen blonden Mähne zurück. In den Folgejahren zeigte sie sich außerdem zeitweise mit schwarzen, braunen oder sogar roten Haaren.

Bei „The Dome“ posierte Gina-Lisa Lohfink im Jahr 2010 gemeinsam mit Romulo Kuranyi. (Bild: 2010 Getty Images/Thomas Niedermueller) Copyright: 2010 Getty Images/Thomas Niedermueller

Beruflich probierte sich Gina-Lisa Lohfink nach ihrer GNTM-Teilnahme ebenfalls viel aus. Für das ProSieben-Magazin „taff“ stand sie zeitweise als Reiseexpertin vor der Kamera, später posierte sie für das Männermagazin „Playboy“, übernahm verschiedene Model- und Werbejobs und veröffentlichte im Juli 2010 die Debütsingle „Alles klar“.

Gina-Lisa Lohfink warnt nach Komplikationen vor Schönheits-OPs

Die lange blonde Mähne wurde schnell zu Gina-Lisas Markenzeichen. (Bild: 2012 Getty Images/Christian Augustin) Copyright: 2012 Getty Images/Christian Augustin

Gina-Lisa, hier bei der Verleihung des Echo im Jahr 2016. (Bild: 2016 Getty Images/Getty Images) Copyright: 2016 Getty Images/Getty Images

Im August 2011 zog sie für eine Nacht ins „Big Brother“-Haus ein. Danach folgten zahlreiche Formate wie „Die Alm - Promischweiß und Edelweiß“ (2011), das RTL-Dschungelcamp (2017), „Adam sucht Eva“ (2018), „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“ (2021) und „Forsthaus Rampensau Germany“ (2023). Dieses Jahr war Lohfink bei „Promis unter Palmen“ und „Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel“ zu sehen.

Bei der Samuel Gärtner Fashion Show zeigte sich Gina-Lisa Lohfink 2022 mit schwarzen Haaren. (Bild: 2022 Getty Images/Thomas Lohnes) Copyright: 2022 Getty Images/Thomas Lohnes

Im Laufe ihrer Karriere unterzog sich Gina-Lisa zahlreichen Schönheits-OPs und Eingriffen, über die sie auch öffentlich spricht. So ließ sich die Reality-Darstellerin unter anderem mehrfach die Brust vergrößern, ihre Lippen aufspritzen und Botox injizieren. 2023 entschied sie sich außerdem für einen „Brazilian Butt Lift“. Der Eingriff gilt als risikoreich, und auch bei Lohfink kam es gleich zu mehreren Komplikationen. Lohfink berichtete gegenüber „Bild“, dass sich altes Füllmaterial, Entzündungen und Eiter in ihrem Gesäß angesammelt hätten. Teile des Materials seien dabei bis in ihre Beine gelangt. Sie unterzog sich daraufhin einem Korrektureingriff.

Ihr Drang, sich immer wieder optisch zu verändern, hat dabei einen traurigen Hintergrund. Im Podcast „tigges trifft“ verriet Gina-Lisa Lohfink im Juli, dass sie sich für die vielen Operationen entschied, nachdem sie Opfer eines schweren sexuellen Übergriffs wurde: „Ich habe mich so sehr vor mir selbst und meinem Körper geekelt, dass ich das nicht mehr sehen konnte“, betonte sie. Im Gespräch mit Sebastian Tigges erklärte sie, sich mittlerweile in ihrem Körper wohlzufühlen. Das sei über viele Jahre jedoch nicht der Fall gewesen.

Nach ihrer verpfuschten OP blickt die 40-Jährige heute kritisch auf schönheitschirurgische Eingriffe. Auf der Premiere von „Promis unter Palmen“ Anfang 2026 erklärte sie gegenüber Joyn: „Jeder Mensch ist schön, auf seine Art und Weise, man braucht das alles gar nicht.“ Das Risiko derartiger Eingriffe musste sie am eigenen Leib erfahren - und will daher andere warnen: „Ich möchte Frauen - egal ob jung oder alt - und Männern helfen und sagen: Macht lieber keine OP oder wenn, überlegt euch gut, wo. Ihr könnt auch sterben, das ist ein krasser Eingriff!“ (tsch)