Reinhold Messner spricht über Kontaktabbruch zu seinen Kindern„Suche nicht diese Art von Hilfe“

„Es ist mir mit 82 nur eine Person geblieben, die sich um mich kümmert, meine Frau Diane.“ Diesen Satz aus Reinhold und Diane Messners neuem Buch „Lebenszeit. Vom Wert der Vergänglichkeit“ zitiert Podcast-Gastgaber Matze Hielscher in Anwesenheit des Paares. Auf die Frage, ob so ein Satz nicht bitter sei, entgegnet Messner, es handle sich um „eine Anerkennung von Wirklichkeit“. Der 82-Jährige, der mit seinen vier Kindern seit einiger Zeit keinen Kontakt mehr unterhält, räumt ein: „Natürlich suche ich auch nicht diese Art von Hilfe.“

Rückblickend sagt der als Extrembergsteiger bekannt gewordene Südtiroler: „Solange die Kinder klein waren, hatte ich natürlich eine große Verantwortung. Und die habe ich auch getragen. Mit dieser Verantwortung zum Nordpol aufzubrechen, kostet einige Überwindung.“ Er habe seine Verantwortung als Vater „instinktiv ernst genommen, aber das musste nicht auf unendlich ausgelegt sein“.

Für Diane Messners Sohn aus früherer Ehe brach eine Welt zusammen

Reinhold und Diane Messner, hier bei der Bambi-Verleihung 2024, sind seit rund fünf Jahren verheiratet. (Bild: 2024 Getty Images/Andreas Rentz) Copyright: 2024 Getty Images/Andreas Rentz

Messners Ehefrau Diane findet, der weltberühmte Abenteurer sei heute mit 82 Jahren erstmals in seinem Leben so richtig frei. Diese Einschätzung formuliert die 46-Jährige in dem gemeinsamen Buch. „Ich habe es geschrieben, weil da eine Erwartungshaltung von einem engen Kreis war: So wird das jetzt weiterlaufen. Also Reinhold hat jetzt ein gewisses Alter und er hat noch Pflichten und die sollte er erfüllen. Irgendwie wie ein Skript, ein Drehbuch. Und er war der Hauptdarsteller in diesem Drehbuch. Und ich habe gesagt, du schreibst das Drehbuch. Lass es nicht von anderen schreiben, bitte!“ Eine solche Haltung sei „natürlich nicht immer einfach“ durchzuhalten. Aber sie könne aus ihrer Erfahrung sagen: „Es lohnt sich im Nachhinein.“

Diane Messner spricht bei „Hotel Matze“ auch über ihre eigenen Schuldgefühle, ihre alte Familie verlassen zu haben. Ihr Sohn Reto sage inzwischen: „Mama, du hast dich richtig entschieden.“ Damals jedoch, als sie die Entscheidung traf, sei für ihn „eine Welt zusammengebrochen“. „Reto war damals 13 und er war (...) immer ganz stolz, er hat gesagt, Mama, ich bin fast der Einzige in der Klasse, wo die Eltern noch zusammen sind. (...) Und dann bin ich eines Tages nach Hause gekommen und habe ihm gesagt, dass ich gehen werde und dass er gerne mitkommen kann.“ Das habe der Sohn verneint: „Es war ein sehr schwieriger Moment.“

Reinhold Messner: „Man muss nicht ewig lang in einem Clan zusammenspielen“

Zu seinem Verständnis von Familie ergänzt Reinhold Messner an anderer Stelle: „Diese Menschen, die aus der großen Familie hervorgegangen sind, sind Menschen wie viele andere auch. Und über meine Familie will ich weiter nicht reden.“ Es stehe „nirgends geschrieben, dass man ewig lang in einem Clan zusammenspielen muss. Das kann sein, muss nicht sein.“

Reinhold und Diane Messner sind seit 2021 verheiratet. Über den Kontaktabbruch zu ihrem Vater äußerten sich zuletzt seine Tochter Magdalena und sein Sohn Simon tief betroffen. „Meine Geschwister und ich wissen nicht, warum. Es ist unerträglich und unbegreiflich“, sagte Simon Messner vor wenigen Monaten gegenüber „Bild“. (tsch)