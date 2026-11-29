Aus seiner Feder stammten Beatles-Klassiker wie „Here Comes The Sun“, „Something“ und „While My Guitar Gently Weeps“. Als Solo-Künstler hinterließ George Harrison der Nachwelt weitere Hits wie „My Sweet Lord“, „What Is Life“ und „Got My Mind Set On You“. Er gründete Ende der 80er-Jahre die Supergroup The Traveling Wilburys, in der er mit Bob Dylan, Roy Orbison, Jeff Lynne und Tom Petty gemeinsam spielte, weil es allen Beteiligten einfach Spaß machte, gemeinsam zu musizieren.

George Harrison war ein Bewunderer der Monty Pythons, weshalb er auch nicht zögerte, als er von den Finanzierungsproblemen rund um „Das Leben des Brian“ hörte. Der Ex-Beatle finanzierte die Produktion aus eigenen Mitteln. (Bild: Parlophone / Universal Music) Copyright: Parlophone / Universal Music

Und natürlich muss und sollte man anlässlich seines 25. Todestages am 29. November George Harrisons herausragende Fähigkeiten als Gitarrist und Songwriter gebührend würdigen. Doch der Ex-Beatle schenkte der Welt nicht nur Musik. Sondern auch einen der lustigsten Filme aller Zeiten: „Das Leben des Brian“.

Als die Pythons - Michael Palin, Terry Jones, John Cleese, Graham Chapman, Eric Idle, Terry Gilliam - ihre deftige Religionssatire Mitte der 1970er-Jahre in Angriff nahmen, war die Zeit ihrer TV-Erfolge durch die Sketch-Serie „Monty Python's Flying Circus“ gerade vorbei. Ihr erster Spielfilm „Die Ritter der Kokosnuss“ - der auf der Kultserie basierende Spielfilm „Monty Pythons wunderbare Welt der Schwerkraft“ darf ausgeklammert bleiben - kam 1975 in die Kinos, und nun sollte mit einer weiteren Komödie an die Python-Erfolge angeknüpft werden.

Terry Gilliam fiel „fast vom Stuhl“

Vier Millionen Dollar ließ George Harrison für die Produktion von „Das Leben des Brian“ springen. Dafür durfte er in der Komödie eine kleine Rolle spielen, einen gewissen Mr. Papadopoulos (rechts neben einer Figur von John Cleese). (Bild: Handmade Films / Sony Pictures Home Entertainment) Copyright: Handmade Films / Sony Pictures Home Entertainment

Dass „Das Leben des Brian“ nicht nur für Kartenverkäufe, sondern auch für heftige Kontroversen sorgen würde, machte sich schon in den ersten Schritten seiner Entstehung bemerkbar. Immerhin sollte es ein Film über Jesus Christus werden, und der thematische Kern sollte sein: „Gier nach Ruhm“.

„Always look on the bright sight“, sangen Brian (Graham Chapman, rechts neben Eric Idle) und die anderen Gekreuzigten am Ende von „Das Leben des Brian“. Doch die lichten Seiten der Komödie wollten orthodoxe Vertreter christlicher und jüdischer Vereinigungen nicht sehen. (Bild: RTL II) Copyright: RTL II

„Ich bin fast vom Stuhl gefallen“, erinnerte sich Terry Gilliam später an den Moment, als Eric Idle mit dieser Idee in Amsterdam bei einer ihrer „betrunkenen Kneipentouren“ vorgeprescht war. Er sei erschrocken, weil der Gedanke „so skandalös“ gewesen sei, so Gilliam weiter, aber auch „so wunderbar und so auf den Punkt gebracht“.

Ein Skandal wurde „Das Leben des Brian“ dann auch wirklich, als die Komödie am 17. August in den USA Weltpremiere feierte. Vertreter christlicher und jüdischer Institutionen sahen in dem Film mehr als nur eine Satire auf religiöse Lehren und Dogmen. Man warf den Machern Respektlosigkeit bis hin zu Gotteslästerung vor und wollte sich auch dadurch nicht milde stimmen lassen, dass „Brian“ nicht eigentlich von Jesus erzählte, sondern von einem jungen Mann, der zu Jesu-Zeiten von einer Anhängerschar für einen Messias gehalten wird. Es kam zu Protesten und Boykottaufrufen. Den Erfolg des Films konnte die Aufregung indes nicht verhindern.

George Harrison verglich die Pythons mit den Beatles

In „Das Leben des Brian“ spielte Graham Chapman Brian, einen Messias wider Willen. Für Vertreter christlicher und jüdischer Kirchen ein Affront. In mehreren Ländern landete die Komödie auf dem Index. (Bild: Columbia TriStar) Copyright: Columbia TriStar

Der Weitblick über den zu erwartenden Skandal hinaus fehlte den Geldgebern allerdings. Für die Produzenten war der Stoff zu heiß, und als ein sicher an Bord geglaubter Finanzier beinahe buchstäblich in letzter Minute sich aus dem Projekt zurückzog, hatten die Pythons zwar ein fertiges Drehbuch in der Hand, aber kein Geld, um einen Film daraus zu machen.

Wäre ohne George Harrison womöglich nicht einer der schönsten Komödien aller Zeitene entstanden? Jedenfalls finanzierte er „Das Leben des Brian“ aus der eigenen Tasche, weil so gerne den Film sehen wollte, wie Komiker Eric Idle verriet. (Bild: John Williams/BIPs/Getty Images) Copyright: John Williams/BIPs/Getty Images

Hier nun kam George Harrison ins Spiel, der Ex-Beatle, der zwar als der Stille unter den Fab Four galt, der aber lautes Gezerre um seine Person, seine Band, ihre Musik gewohnt war. Selbst Erfahrungen mit vor Wut schäumenden Gläubigen hatten er und Paul und John und Ringo schon gesammelt. Lennons berühmte Äußerung „Wir sind beliebter als Jesus“ hatte in den 60ern dazu geführt.

Harrison sprang also in die Bresche und gab den Pythons das Geld, das sie für den Film benötigten. Warum aber tat er das? Einmal weil er und Eric Idle befreundet waren. Und dann, weil er mindestens Sympathien mit dem Humor der Komiker-Truppe hatte. Die Pythons sah er auf der gleichen Linie wie die Beatles. In der Comedy sei vor diesen Komikern alles „ziemlich fade“ gewesen, sagte er einmal in einem TV-Interview. Und wie die Beatles zu ihrer Zeit hätten auch die Pythons für kreativen Aufbruch gestanden. Mit ihrem abseitigen, schrägen und anarchischen Humor, hätten sie, wie eben die Beatles, eine Alternative zum Üblichen und Bewährten geboten.

„Er wollte so gerne den Film sehen“

Kurzum: Harrisons Bewunderung für Monty Python kam ihn teuer zu stehen. Nicht weniger vier Millionen Dollar ließ der 2001 verstorbene Musiker aus eigenen Mitteln springen, damit „Das Leben des Brian“ entstehen konnte. Was Terry Jones, den Hauptdarsteller, Co-Drehbuchautor und Regisseur des Films, zu einer pythonesken Bemerkung hinreißen ließ: Das sei die „teuerste Kinokarte“ gewesen, für die jemals jemand bezahlt habe.

Allerdings bekam Harrison für seine Großzügigkeit einiges zurück. Zum einen schenkten ihm die Pythons einen winzigen Auftritt in der Komödie, die Rolle eines gewissen Mr. Papadopoulos, eines Bergbesitzers. Schließlich durfte er das Resultat seiner riskanten finanziellen Entscheidung bewundern. Und darauf kam es ihm offenbar an. „Wieso“, fragte John Cleese verblüfft, als Eric Idle ihm erzählte, dass Harrison die Finanzierung eingetütet habe. „Nun ja“, antwortete Idke, „er wollte so gerne den Film sehen.“ (tsch)