Richard David Precht bezog früher Arbeitslosengeld„Ich konnte gar nichts, nicht mal Taxifahren“

Einst, schildert Richard David Precht im Podcast „Zwischen den Zeilen“, wollte er Universitätsprofessor werden. Doch daraus wurde nichts. „Ich war ein bisschen weltfremd, als ich fertig war“, erinnert sich der Autor daran, wie er sich in den 90er-Jahren nach Beendigung einer Assistentenstelle an der Kölner Universität auf die Suche nach einem Job begab - und schließlich einige Zeit lang arbeitslos war.

Über die Dauer und den Erfolg seines vorangegangenen Studiums der Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte sagt Precht: „Schneller geht es nicht und die Noten gehen auch nicht besser.“ Dennoch sei anschließend „die ganz große Erfolglosigkeit“ gekommen. So habe er sich auf mehrere Universitätsstellen beworben - „ohne Resonanz“, wie Precht erzählt. „Das ist ja nicht erklärlich. Wenn man von der Papierform nicht überbietbar ist, wieso wird man nicht eingeladen?“

Eine Antwort liefert der 61-Jährige umgehend selbst: „Man wird nicht eingeladen, weil diese Stellen an die eigenen Leute vergeben werden und formal ausgeschrieben. Es gibt keinen echten Wettbewerb an den Universitäten.“ Darauf sei er „überhaupt nicht vorbereitet“ gewesen, erinnert sich der Podcaster. „Und ich hatte keinen Plan B. Ich konnte gar nichts, nicht mal Taxifahren.“

„Die Hungerjahre, die waren zwei, drei Jahre lang wirklich hart“

Die ausbleibende Karriere habe er als „Kränkung“ empfunden. Damals habe er das Gefühl gehabt, er sei „mit Begabung oder Fähigkeiten geboren, für die es keinerlei Verwendung gibt“, erklärt der TV-Philosoph. „Die Hungerjahre, die waren zwei, drei Jahre lang wirklich hart“, blickt er zurück. „Mit dem bisschen Arbeitslosengeld, was von der wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle übrig blieb, da konnte man die Miete von bezahlen. Und wenn man dann ein Telefon bezahlt hatte und so weiter, hatte man zum Leben unter 300 Mark im Monat.“

Heute, gibt Podcast-Host Bettina Böttinger schließlich zu Protokoll, sei ihr Gast glücklicherweise „erfolgsverwöhnt“. „Der Erfolg kam 2008“, bestätigt Precht und verrät: „Von meinem ersten Vorschuss, der richtig dick war - das war der für 'Wer bin ich?' - da habe ich mir dann statt eines Porsches ein großes Aquarium gekauft.“

Der große Durchbruch gelang Richard David Precht mit seinem 2007 erschienenen Buch „Wer bin ich - und wenn ja, wie viele?“, das über vier Jahre die Spiegel-Bestsellerliste anführte. Inzwischen moderiert Precht unter anderem seine eigene ZDF-Talkshow „Precht“ und veröffentlicht gemeinsam mit Markus Lanz wöchentlich den Podcast „Lanz + Precht“. (tsch)