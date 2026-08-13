Ritchie Blackmore spielt erstmals seit 33 Jahren wieder „Smoke on the Water“ mit Deep Purple

„Durh, Durh, Durh“, das dürfte für viele Gitaristinnen und Gitaristen mit das erste Riff gewesen sein, dass sie auf ihrem Instrument gelernt haben. Ritchie Blackmores Beitrag zum Kultsong „Smoke on the Water“ gehört zu den bekanntesten Motiven der Rockgeschichte. Blackmore schrieb es 1971 unter dem Eindruck eines Casinobrands am Genfersee in Montreux. Der Song wurde zum größten Hit der bis heute aktiven britischen Band.

Blackmore, der Deep Purple 1968 mitgründete, verließ die Gruppe bereits Mitte der 70er im Streit und gründete Rainbow. 1984 kam die ursprüngliche Besetzung - mit Organist Jon Lord, Schlagzeuger Ian Paice, Sänger Ian Gillan und Bassist Roger Glover - zwar wieder zusammen, doch die Konflikte hielten an. Nach einigem Hin und Her verließt Blackmore 1993 schließlich die Band, weil er sich mit Gillan endgültig überworfen hatte.

Seither veröffentlichte Deep Purple zahlreiche weitere Alben, die vor allem in Deutschland weiterhin gut laufen, etwa „=1“ von 2024, das sogar den ersten Platz der Albumcharts belegte. Anfang Juli erschien mit „Splat!“ das jüngste Werk; neben Paice gehören weiterhin Glover und Gillan zur Band.

Blackmore: „Ich habe seit 25 Jahren keine Rockmusik mehr gespielt“

Auf ihrer aktuellen Nordamerika-Tour erhielt Sänger Ian Gillan laut eigener Aussage „einen Brief von einem Typen aus der Gegend“, der angefragt habe, „ob man zusammen jammen wolle“. Dahinter verbarg sich Blackmore, der die Überraschung für die Fans allerdings platzen ließ, indem er den Auftritt selbst auf Instagram ankündigte: Erstmals seit fast 33 Jahren werde er mit der Band auftreten. Und nicht nur das. Blackmore deutete an, dass ihn der Auftritt durchaus nervös mache: „Das wird interessant werden. Schließlich habe ich seit 25 Jahren keine Rockmusik mehr gespielt.“

Videomitschnitte des Auftritts aus dem Jones Beach Theater in Wantagh zeigen jedoch einen souveränen Blackmore, der das legendäre Riff als Zugabe anstimmt, während die übrigen Musiker nach und nach einsteigen. Am Ende umarmen sich die einstigen Streithähne Gillan und Blackmore auf der Bühne. „Danke, Ritchie! Wir sehen uns an der Bar!“, ist Gillan zu vernehmen.

Trotz der demonstrativen Einigkeit, eine dauerhafte Rückkehr gilt als unwahrscheinlich: Blackmore leidet unter gesundheitlichen Problemen. In einem Interview mit Guitar.com aus dem Jahr 2025 gab seine Frau Candice Night bekannt, dass er wegen eines kürzlich erlittenen Herzinfarkts und anderer gesundheitlicher Probleme nicht in der Lage sei, die gemeinsame Tour als „Blackmore's Night“ zu bestreiten. „Auch nur mit der Gitarre zu stehen fällt schwer“, bekundete Night. (tsch)