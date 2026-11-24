Als Gitarrist der Rolling Stones schrieb Ron Wood über Jahrzehnte Rock'n'Roll-Geschichte, die Musik ist aber längst nicht seine einzige kreative Ausdrucksform. In den letzten 60 Jahren erschuf Wood zahlreiche Skulpturen, Drucke, Zeichnungen, Gemälde und weitere Kunstwerke, die der britische Superstar jetzt in seiner bislang größten Ausstellung präsentiert - und zwar auf deutschem Boden in Tübingen.

Bei der Ausstellung „Ronnie Wood. The Artist“ werden etwa 100 Werke des Rolling-Stones-Gitarristen ausgestellt. (Bild: Dennis Duddek) Copyright: Dennis Duddek

Er sei „sehr stolz“, der Öffentlichkeit diesen Querschnitt seines künstlerischen Lebens zeigen zu dürfen, erklärt der 79-Jährige in einer Videobotschaft zur Ausstellung „Ronnie Wood. The Artist“, die vor Kurzem im Neuen Kunstmuseum Tübingen (NKT) eröffnet wurde. Nachdem er zuletzt noch mit seiner Solo-Begleitband Ammo durch Südamerika getourt war, wolle er im Dezember auch persönlich in Tübingen vorbeischauen.

Einflüsse von da Vinci bis Picasso

Ron Wood widmete sich, animiert von seinen beiden älteren Brüdern, schon von frühester Kindheit an der Kunst. Seine Einflüsse, über die er im Video zur NKT-Ausstellung ausführlich spricht, reichen von Leonardo da Vinci über Albrecht Dürer bis Pablo Picasso. Noch vor dem Start seiner Rock'n'Roll-Karriere mit den Rolling Stones besuchte er in London eine Kunsthochschule, als bildender Künstler genießt er seit Jahrzehnten ein hohes Ansehen. Die aktuelle Ausstellung „Ronnie Wood. The Artist“ ist bis 14. Februar im NKT zu sehen und zeigt etwa 100 Werke des Künstlers. (tsch)