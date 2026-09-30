„Rote Rosen“-Star hat sich selbst geheiratet„Ohne falsche Bescheidenheit“

Ihren Durchbruch hatte sie 1991 als Jacqueline Struutz in „Go Trabi Go“, war anschließend unter anderem in „Für alle Fälle Stefanie“, „SOKO Wismar“ und für zwei Jahre in „Rote Rosen“ zu sehen. In dem ARD-Format heiratete ihre Serienfigur Astrid Richter 2020 ihren Freund Alex Maiwald, gespielt von Philipp Oliver Baumgarten. Jetzt hat Darstellerin Claudia Schmutzler auch im echten Leben das Ja-Wort gegeben - und zwar sich selbst.

Einen Tag vor ihrem 60. Geburtstag feierte der TV-Star im weißen Brautkleid und mit Gästen. Einen Bräutigam gab es bei der symbolischen Zeremonie jedoch nicht. „Am 18. September 2026 habe ich mir selbst nach jahrzehntelanger Recherche und eindeutigen Ergebnissen das Jawort gegeben. Nicht aus Mangel, nicht aus Trotz, dafür mit Größe, Kompetenz und ohne falsche Bescheidenheit“, schreibt Claudia Schmutzler auf Instagram zu einigen Fotos der Hochzeit.

„Ich habe herausgefunden, wer ich wirklich bin“

In einem weiteren Instagram-Beitrag geht die Schauspielerin noch mehr ins Detail: „Ich habe herausgefunden, wer ich wirklich bin. Und ich habe begriffen, dass das Glück nichts ist, was einem widerfährt. Es ist eine Lebensart. Auf jeden Fall meine.“

Claudia Schmutzler war von 2016 bis 2021 mit dem Schauspieler Sönke Schnitzer zusammen. 2023 machte sie die Trennung öffentlich. Dazu ließ sie ihre Fans damals wissen: „Natürlich gebe ich die Liebe nicht auf. Ich höre ja auch nicht auf zu essen, nur weil ich nicht kochen kann.“

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