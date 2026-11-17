Doch sein altmodisches Bad fällt bei Julia (l.) und Lisa durch. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Stürmischer Start der Hofwoche im Markgräferland: Bauer Jochen ist total nervös. Seine beiden Hofdamen Julia und Lisa sind angekommen und erkunden neugierig sein Zuhause. Lisa fällt direkt etwas auf: „Ich habe vor dem Haus Spielzeug liegen sehen.“ Tatsächlich ist der 37-Jährige bereits Vater von drei Kindern, wie er den Single-Frauen erzählt.

Dann wirbelt ein Unwetter die Pläne des 37-Jährigen durcheinander. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Als Nächstes zeigt der Bauer sein Badezimmer, das seit den 1970er-Jahren nicht mehr renoviert wurde: Julia ist enttäuscht: „Das Bad von Jochen ist furchtbar!“, sagt die Yoga-Lehrerin. Der Bauer merkt, dass er mit diesem Raum nicht gerade punktet und versichert: „Ich will das Bad bald renovieren, es ist schon alles da.“

Dann herrscht plötzlich Aufregung: „Boah, da fliegt alles weg!“, sagt der Bauern besorgt. Ein heftiges Unwetter tobt, es schüttet wie aus Eimern. Hofdame Lisa ist alarmiert: „Ich habe definitiv Panik verspürt, weil ich nicht wusste, wie schlimm das alles noch wird.“ Die 28-Jährige vermisst auch ihr Handy, das draußen auf dem Tisch lag. Doch Konkurrentin Julia hat es bereits in Sicherheit gebracht.

Hofdame Lisa kann mit ihrer entschlossenen Art punkten. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Doch viel Zeit zum Duschschnaufen bleibt nicht, denn der Regen kommt bereits durch die Küchenfenster hinein. Erneut bricht Hektik aus: „Es wurde immer schlimmer und schlimmer“, so Lisa. Julia will helfen: „Jochen, wo sind Handtücher?“ Die 38-Jährige: „Ich habe in dem Moment nur funktioniert.“

Bauer hat schon eine Favoritin

Aber auch Yoga-Lehrerin Lisa will den Bauern weiter kennenlernen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Konkurrentin Lisa ist als freiwillige Feierwehrfrau Notstsituationen gewohnt. Sie schnappt sich kurzerhand ein paar Handtücher und stopft sie in die Ritzen der Fensterbänke. Dann sieht sie einen Stapel mit Akenordnern: „Jochen, sind das wichtige Papiere?“, fragt sie und trägt sie direkt aus der Gefahrenzone weg. Ihr Einsatz imponiert dem Bauern: „Lisa ist momentan meine Favoritin. Bei dem Unwetter war sie so selbstsicher, sie hat gewusst, was sie tut, und hat einfach gemacht.“

Auch die Hofdame lobt den Landwirt: „Ich war erstaunt darüber, wie ruhig Jochen war.“ Dass er beim Stromausfall dann Teelichter anzündet und so für romantische Stimmung sorgt, gefällt aber auch Konkurrentin Julia: „Ich möchte Jochen auf jeden Fall weiter kennenlernen!“ RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ montags und dienstags um 20:15 Uhr und sieben tage vorab im kostenpflichtigen Stream bei RTL+. (tsch)