Der 41-Jährige trifft seine Entscheidung. (Bild: RTL) Copyright: RTL

In Brandenburg will sich Hobbybauer, Jäger und selbsternannter „Gentleman Farmer“ Tobias zwischen seinen Hofdamen entscheiden: Passt die 22-jährige Rüya zu ihm oder doch die 37-jährige Caro? Bei der gibt es jedoch aus Sicht des Hundehalters ein großes Problem: Sie hat vier Katzen. Beim Speed-Dating hatte der 41-Jährige noch lapidar gesagt: „Die kann man ja weggeben.“

Beim Einzeldate mit der IT-Mitarbeiterin (Tobias: „Du bist optisch total mein Typ!“) tauschen die zwei Singles in Folge 7 der aktuellen „Bauer sucht Frau“-Staffel (RTL) zwar tiefe Blicke aus, doch Caro will wissen, ob es nicht nur für sie, sondern auch für ihre vierbeinigen Begleiter Platz auf dem Hof gibt. Tobias weicht aus: „Es wird eine Herausforderung, aber man lässt es auf sich zukommen“, sagt er. Caro scheint mit der Antwort dennoch zufrieden: „Ich fühle, dass so langsam die ersten Schmetterlinge kommen könnten.“

Vorher geht es noch auf den Golfplatz. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Doch auch Konkurrentin Rüya ist weiterhin sehr interessiert an dem Single-Mann nach ihrem Einzeldate: „Ich habe nicht erwartet, dass Tobias so auf mich zukommt und so interessiert an meiner Geschichte ist“, schwärmt die Mitarbeiterin eines Fitnessstudios. Auch dass Tobias lieber heute als morgen Vater werden möchte, macht sie glücklich: „Ich würde schon gern jung Mama werden“, bekräftigt die 22-Jährige. Tobias' Kommentar: „Chakka!“

Tobias berichtet von „Albtraum“

Rüya (links) darf bleiben - Katzenliebhaberin Caro nicht. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Am Tag nach den Einzeldates bittet der Hobbybauer seine Hofdamen zum Gespräch und eröffnet ihnen, dass er schlecht geschlafen habe, einen Albtraum hatte: „Ich habe geträumt, dass ich meine Hunde abgeben muss.“ Er wendet sich an Caro: „Letztlich, Caro, wie man es dreht. Ich kann das natürlich nicht machen. Du bist eine tolle Frau, aber das ist einfach eine rationale Entscheidung.“

RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ mit Inka Bause montags und dienstags zur Primetime. (Bild: RTL/Pascal Bünning) Copyright: RTL/Pascal Bünning

Der 41-Jährige macht damit klar, dass er nicht gewillt ist, Platz für Caro und ihre vier Katzen zu machen. Dass es für derlei Zusammenführungen Tiertrainer gibt? Geschenkt! Rüya ist sprachlos: „Es kam jetzt zu schnell, ich bin baff!“, sagt sie verwundert darüber, die Auserwählte zu sein.

Im Interview drückt Tobias Caro dann noch einen Spruch: „Caro ist eine tolle Frau. Ich hoffe, sie findet einen Katzenliebhaber.“ Die 37-Jährige scheint die Begründung von Tobias auch nicht völlig ernst zu nehmen. „Unsere Werte haben nicht zusammengepasst“, erklärt die Hofdame.

RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ montags und dienstags um 20:15 Uhr. Die neuen Folgen laufen jeweils sieben Tage vorab im kostenpflichtigen Stream auf RTL+. (tsch)