RTL schiebt Quotenflop mit Laura Wontorra ins Nachtprogramm ab

Das hat sich RTL sicher ganz anders vorgestellt. Weil die Show „Gladiators - Die Show der Giganten“ beim Publikum durchfiel, hat der Sender schon nach Folge zwei den Stecker gezogen. Das berichtet der Branchendienst „DWDL“. Das Format mit dem Moderatoren-Trio Laura Wontorra, Frank Buschmann und Jan Köppen wird nicht weiter in der Primetime zu sehen sein. Die Maßnahme greift ab sofort, schon am Freitag läuft am eigentlichen Sendeplatz von „Gladiators“ eine Wiederholung der Doku „70 Jahre Bravo - Das große Jubiläum“.

Für eine weitere Primetime-Ausstrahlung von „Gladiators“ waren die Zahlen schlichtweg zu verheerend. Schon beim Free-TV-Debüt interessierten sich nur maue 700.000 Zuschauende für die Show. Den ausbaufähigen Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen von 9,2 Prozent unterbot die darauffolgende zweite Episode dann deutlich. Nur noch knapp über 500.000 Menschen schalteten ein - ein enttäuschender Marktanteil von 5,2 Prozent in der Zielgruppe inklusive.

Die wenigen interessierten TV-Fans von „Gladiators - Die Show der Giganten“ kommen trotzdem noch auf ihre Kosten. Dafür müssen sie aber deutlich länger wach bleiben. Am 2. Oktober nimmt RTL die nächste Folge ins Programm, allerdings deutlich nach der Primetime. Die Ausstrahlung startet erst um 23.15 Uhr, im Anschluss an den Auftakt der neuen Staffel von „Ninja Warrior Germany“. (tsch)