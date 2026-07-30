Seit nun fast zwei Jahrzehnten begeistert „Alles was zählt“ täglich zahlreiche Fans. Am Freitag, 4. September, feiert die RTL-Show 20-jähriges Jubiläum - und dafür hat sie eine besondere Überraschung parat. Wer in einigen Folgen gut aufpasst, hat die Möglichkeit, Preise zu gewinnen.

Denn rund um die 5.000 Folge am 31. Juli hat der Sender in den „Alles was zählt“-Episoden bis zum Jubiläum insgesamt sieben rote Luftballons versteckt. Wer alle entdeckt und die richtige Lösung einreicht, „hat die Chance auf attraktive Gewinne“, wie RTL mitteilt. Um welche möglichen Preise es sich dabei handelt, wird nicht verraten. Das Gewinnspiel läuft bis zum 4. September.

Sabine Lisicki kehrt zurück

Thematisch startet die Jubiläumswoche am Montag, 31. August, mit einer Braut, einem Baby und bösen Überraschungen. Das Jubiläum bietet laut RTL emotionale Momente für langjährige Fans sowie spannende Geschichten für neue Zuschauerinnen und Zuschauer. Natürlich darf auch ein Stargast nicht fehlen.

Tennis-Ikone Sabine Lisicki kehrt rund um die Jubiläumswoche zurück. Nach ihrem ersten Gastauftritt im vergangenen Winter wird sie ab Folge 5.016 (Montag, 24. August) bis zur Folge 5.026 (Montag, 7. September) wieder zu sehen ein. Gegenüber RTL schwärmt sie: „Als die Serie vor 20 Jahren rauskam, habe ich kaum eine Folge verpasst und bin nach dem Training immer schnell nach Hause, um rechtzeitig gucken zu können. 'Alles was zählt' war als tägliche Serie mit einem Fokus auf Leistungssport für mich immer sehr nahbar und ich freue mich, dass die Serie immer noch so erfolgreich ist. Auf die nächsten 20 Jahre.“ (tsch)