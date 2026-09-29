Wer neben Realitystars „Schiffbruch am Traumstrand“ erleiden möchte, hat demnächst eine reelle Chance dazu. Denn RTLZWEI hat das Casting für die achte Staffel von „Kampf der Reality Stars“ eingeläutet und will im Zuge der Kandidatenauswahl sogenannte Wildcards an unbeschriebene Blätter in der Reality-Branche vergeben.

Mit der Neuerung soll das Format ein Sprungbrett für Newcomer sein - und für frühere Realitystars, die wiederentdeckt werden wollen. „Bislang unbekannte Talente bekommen ebenso ihre Chance wie Reality-Gesichter, die schon länger von der Bildfläche verschwunden sind“, heißt es in einer Pressemitteilung des Senders.

Gefragt seien „starke Charaktere, Unterhaltungstalent und vor allem die Bereitschaft, sich auf das Abenteuer 'Kampf der Realitystars'“ einzulassen. „Ich bin sehr gespannt, welche neuen Gesichter und vielleicht auch längst vermisste Realitystars die Chance ergreifen“, wird Moderatorin Arabella Kiesbauer in der Mitteilung zitiert. Auch auf dem Instagram-Kanal des Formats ruft Kiesbauer auf, sich zu bewerben.

Neuerungen bei „Kampf der Realitystars“

Mit der Ankündigung führt RTLZWEI eine weitere Neuerung bei „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“ ein. In der siebten Staffel war es zu einem Aufeinandertreffen von Reality-“Allstars“ gekommen. Bekannte Gesichter aus der bisherigen Geschichte der Sendung stellten sich erneut der Herausforderung. Sam Dylan ging als Sieger hervor.

„Kampf der Realitystars“ startete 2020. In dem Format wohnen die Kandidatinnen und Kandidaten mehrere Wochen in Thailand in einer Bambushütte. Dabei kämpfen sie gegeneinander bei diversen Spielen um eine Siegprämie von 50.000 Euro.

Arabella Kiesbauer modiert „Kampf der Realitystars“ seit der sechsten Staffel. Zuvor zuvor hatte Influencerin und Unternehmerin Cathy Hummels durch das Format geführt. Wann die achte Staffel auf Sendung geht, steht noch nicht fest. Die siebte Runde hatte laut RTL einen Marktanteil von durchschnittlich 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Ein Beitrag geteilt von Kampf der Realitystars (@kampfderrealitystars) (tsch)